中捷藍線將買28列車 機電6月開工

2025/02/27 05:30

每列車可載530人 方便背包客 乘客所站距離比綠線寬

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線（中捷藍線）機電工程預計今年六月開工，捷運工程局（捷運局）表示，目前預計採購二十八列車，屬中運量，每一列車可承載五三○人，每一列車有三至四節車廂，車廂會比綠線窄而長，就是考量到國際背包客及民眾多半揹背包，因此將每一個人站的距離拉寬，並且縮短班距，來滿足藍線較高運量的需求。

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屬中運量 車廂比綠線的窄而長

中捷藍線綜合規劃報告書去年一月獲行政院通過，並展開基本設計，交通部去年十月審核通過，計畫總經費一六一五．一四億元，中捷藍線的機電標是國際標，已於今年一月公告招標，預計三月十日截止，十一日開標。

機電公告招標 預計3/11開標

捷運工程局表示，中捷藍線路線走台灣大道，運量會比中捷綠線高，中捷藍線的車廂比中捷綠線細長，綠線車廂寬度約為二．九二公尺，而藍線為二．八公尺，因考量到民眾有揹著背包的習慣，以及國際背包客到台中增多，因此雖每一列車只能承載五三○人，比中捷綠線五三六人還少，但是車廂有三至四節，將每一個人站的距離拉寬，在滿載時不會嚴重不舒服，並且縮短班距，來滿足藍線運量的需求。此外，捷運藍線預計先採購二十八列車，此為初期目標，未來搭乘民眾增加，會再增加列車的採購。

台中港至台中火車站 20座車站

捷運局表示，中捷藍線若以五級維修功能的龍井機廠來分界，往西是往台中港，屬於高架段，長十．三公里，有八座高架車站，往東是台中火車站，是屬於地下段，長一四．四八公里，有十二座車站，總共全線有二十座車站，全長二四．七八公里。

捷運局表示，藍線的路線起自梧棲的臨港路（台十七線），經過台鐵海線，並在通過正英路站後的台灣大道六段，於大肚山麓轉為地下段，於文心路口與綠線市政府站共站，採地下至高架的轉乘模式，直行與台中車站共站，再穿越台鐵山線至樂業路轉行進德路，終點站設於帝國製糖廠台中營業所附近。

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