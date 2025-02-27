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    首頁　>　生活

    北市療育補助 6至18歲弱勢加碼1千

    2025/02/27 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市社會局針對設籍○至十八歲的發展遲緩兒少，提供療育補助，今年起加碼六至十八歲低收、中低收、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少一千元補助，依身分別不同每人每月可請領四千、六千元補助，近兩年補助二三○人、五一九人次。

    台北市每年約新增二、三千名遲緩兒確診，社會局表示，療育需求不因年齡增長而停止，為協助有需求的弱勢兒少六歲後持續接受療育，減輕醫療負擔，自二○二二年十月起，弱勢兒少醫療補助新增六至十八歲療育訓練費用，低收入戶每人每月補助五千元；中低收入戶、領有北市緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少每人每月補助三千元，今年起各加碼一千元，分別可補助六千、四千元。

    社會局長姚淑文說，北市六到十八歲療育訓練費補助是全國年齡涵蓋最廣，對低收入戶補助也最高，當孩子進入新的學習階段，急需更多關懷與協助時，家長可以利用這項補助資源。

    社會局補充，設籍的○至六歲兒童，經醫院開具綜合報告書或疑似發展遲緩、發展遲緩證明書或領有身心障礙證明，可以申請補助使用於醫療或是訓練，去年加碼一千元，非低收戶每人每月補助四千元；低收戶每人每月補助六千元，近兩年受益人數近萬人，有超過七萬人次接受補助。今年將補助年齡放寬至十八歲以下。

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