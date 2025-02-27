台北小巨蛋售票實名制 享場租85折

今年於台北小巨蛋實施實名制的主辦單位，可減收十五％活動日場地使用費。（記者甘孟霖攝）

2025/02/27 05:30

元旦起減收活動日場地使用費 每日最高減免28萬3500元

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府相中演唱會經濟，為杜絕大咖開唱黃牛亂象，推動「台北小巨蛋主場館鼓勵售票活動實名制提供場租優惠方案」，針對今年元旦起，在小巨蛋辦售票活動採實名制購票及入場的主辦單位，減收十五％活動日場地使用費，文化局表示，這是地方政府鼓勵實名制提供補助首例，最高每日可減免主辦單位廿八萬三五○○元。

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高雄發展演唱會經濟，提供國家體育場專案免場租優惠，也可經市府同意免收門票收入費，吸引不少國際巨星來開唱；文化局表示，台北市雖無免場租優惠，但為遏止黃牛歪風，將給予採實名制購票入場的主辦單位，減免十五％場租優惠。以單一場次而言，活動日場地使用費為每場門票收入依比例計算，最低五十二萬五○○○元，最高一八九萬元，如採實名制，每日可減免至少七萬八七五○元、最高廿八萬三五○○元；優惠方案追溯自今年元旦至今年底。

優惠方案追溯自今年元旦

小巨蛋主管機關台北捷運公司指出，今年已舉辦的實名制售票演唱會已有多場，包括「蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會」，還有已公開售票尚未舉辦的實名制售票演唱會為三月「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR∕JUNK米津玄師巡迴演唱會」、「戴佩妮雙生火焰演唱會」、四月「張學友60＋巡迴演唱會—台北場」以及八月「二○二五江蕙演唱會」等。

票券加價轉售 罰款最高50倍

文化局補充，截至今年二月廿五日，針對黃牛案件已查獲並裁罰五十七件，單一案件最高罰金為二六四萬六○○○元，累計裁罰金額超過一四二九萬元，裁罰對象不少是初次犯法的年輕民眾，雖懊悔已來不及；提醒民眾切勿利用藝文票券加價轉售牟利，不僅觸犯法令，還將面臨原票價十到五十倍的罰款。

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