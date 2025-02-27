北市100條文化小旅行 議員指深度不足

台北市文化局推動文化小旅行，將結合古蹟日辦理史蹟趴趴GO等導覽活動。圖為國定古蹟大龍峒保安宮。（記者何玉華攝）

2025/02/27 05:30

蔣萬安憂資訊零碎化 指示結合煙火、花季 資源集中幾條重點

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕台北市文化局兌現市長蔣萬安一百條「文化小旅行」政見，在去年推出七十處文化點，串聯約卅六條遊程，今年將在七月前達成一百處；蔣萬安指示強化品牌印象，認為一百條文化小旅行可能造成資訊的零碎化，應將資源集中在重點的文化小旅行，先做出指標，並加強在既有平台上宣傳。朝野議員則認為，文化點的故事，地方歷史文化呈現不夠完整、深度不足，且宣傳不力，資訊整合不到位。

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目前已推出70處 串聯36條遊程

文化局日前在市政會議進行「文化小旅行成果及後續規劃」專案報告，指出以「走—故事的人」為核心精神，設計說走就走的自由探索文化點，截至去年底，已推出七十處、串聯約卅六條遊程，周邊順遊四十八個商圈、市場、夜市，今年將在七月前達成一百處目標，後續將辦理旅行療癒小品徵集，結合台北古蹟日、史蹟趴趴GO等導覽活動。

結合古蹟日、史蹟趴趴GO等導覽

蔣萬安聽取報告後表示，文化局應積極結合各局處重大活動，如煙火、花季、水舞、校外教學、單身聯誼等等，將文化小旅行的周邊文化點元素、遊程及商圈納入活動規劃中，並強化宣傳，擴大品牌印象；也提到一百條文化小旅行可能造成資訊的零碎化，應將資源集中在重點的文化小旅行，先做出一些指標，將一百處路線統整分類以及各自代表的故事，加強在既有平台上宣傳。

林延鳳︰文化點的故事不夠完整

民進黨議員林延鳳認為，實際檢視文化點的故事，都寫得不夠完整，深度不足，如芝山岩有遺址、有廟宇、也有閱覽室，但文化點故事太簡略，缺乏交通資訊，標示也常不夠清楚，要看遊程資訊還得跳到別的網站，顯示跨局處資訊整合不到位，查部落客或旅遊網站文章，寫得都還比較完整，若只重量不重質，不需要再特別投入預算來做。

對於蔣萬安裁示集中資源在重點文化小旅行，林延鳳質疑，誰決定哪些是重點路線，評估機制是什麼？如何達到各區的公平會有疑慮。

張斯綱︰加入附近特色小吃資訊

國民黨議員張斯綱指出，文化點的故事應更完整的突出地方的歷史文化，才能讓旅客對當地有更立體的認識，並且加入附近特色小吃、飲食資訊，讓旅客有全面的感官刺激；他提到，很多市民仍不清楚文化小旅行是什麼，市府應區分主線及支線，不同層次小旅行的想法，例如想認識大龍峒，走完主線後，可以再依個人興趣選擇不同的支線探索，將周遭景點串聯，吸引大家願意去走各個路線。

台北市文化局推動文化小旅行，去年推出七十處文化點，串聯約卅六條遊程。（記者何玉華攝）

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