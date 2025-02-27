藍白砍建設預算 台南綠委籲大罷免反制

中央總預算被藍白大砍，民進黨立委林俊憲（左四）、郭國文（左三）昨天在麻豆代天府強調，只有用大罷免才能反制國民黨。（記者楊金城攝）

2025/02/27 05:30

林俊憲、郭國文批王鴻薇提案亂砍 謝龍介竟都贊成

〔記者楊金城、蔡文居／台南報導〕中央總預算被藍白大砍，民進黨立委林俊憲、郭國文昨天首度在麻豆代天府向鄉親報告，表達譴責、抗議，強調只有用大罷免才能反制國民黨，呼籲鄉親參與罷免區連署。

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多位市議員和里長 出面力挺

南市議員陳秋宏、蔡蘇秋金、李宗霖和幾位里長站出來力挺罷免國民黨立委，林俊憲指文化部在麻豆曾文市政中心的文物典藏中心一億元整建預算被刪光，高達卅八億元的南科至麻豆的烏橋中路跨曾文溪大橋、佳里立體停車場等預算被凍結，連永續提升人行安全計畫也遭凍結二五○○萬，導致麻豆國中小、黎明中學、西港後營國小通學步道改善受阻，許多溪北建設受到衝擊，痛批國民黨亂砍預算。

林俊憲也將矛頭指向國民黨立委謝龍介，他說，中央要建設台南、支持台南，但被國民黨立委王鴻薇提案刪預算，他和郭國文還跑去跟謝龍介說要顧台南的預算，結果表決時，謝龍介都贊成，不知道麻豆人得罪謝龍介多深？但再怎麼惡質，也不該刪自己台南的預算。

「再怎麼惡質也不該刪台南自己預算」

郭國文爭取多年的南科至麻豆的烏橋中路跨曾文溪大橋案，獲得總統賴清德支持，預算也被凍結，郭國文說，生活圈道路被凍結四億，烏橋中路拓寬案不知要等到何時，台南人要表達譴責和抗議。他指出，謝龍介曾誣指麻豆二○○萬台斤文旦丟入曾文水庫的「前科」，這次又配合亂砍台南預算，可說是台南「失格」立委，一定要讓他付出政治代價。

謝龍介回應說，立法院預算中心對典藏中心一案，質疑文化部根本說不清楚、講不明白就想拿錢，如果林、郭兩位委員覺得那筆預算非要不可、補助絕不能少，為何上週烤肉趴不向賴總統當面請命，要求追加，要求補助？要選市長的人，要為市政找方法，不是整天把自己的無能，怪罪他人。

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