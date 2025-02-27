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    善化草莓節採收期 採果8折優惠

    草莓紅了，小朋友開心採果。（記者吳俊鋒攝）

    草莓紅了，小朋友開心採果。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/27 05:30

    〔記者吳俊鋒／善化報導〕深受親子喜愛的「善化草莓節」本週五熱鬧登場，將持續一個月，區公所串連小新營附近的六家觀光草莓園，聯合行銷地方特色，活動期間採草莓可享八折優惠。

    善化小新營一帶的草莓專業栽培區，以觀光採果為主，遠近馳名，今年的草莓節，區公所與「晴空」、「晴光」、「溫馨」、「美裕」、「南科」、「大安」等六家在業者合作；正值採收期，果實鮮紅欲滴，令人垂涎，活動持續至三月廿七日。

    天冷成熟慢 果粒偏大口感更好

    善化區公所昨天在美裕草莓園舉辦宣傳活動，市長黃偉哲擔任代言人，進行草莓觀光採果、草莓糖葫蘆製作的體驗，並展示草莓醬、草莓蛋糕、草莓大福、草莓鮮奶酪等美食，推廣產業多樣性。黃偉哲表示，草莓不僅中、北部有，台南也能吃到，栽種區集中在善化小新營，目前面積約五公頃半，收成品質好。

    黃偉哲提到，廿八日在善化啤酒觀光工廠推出「粉紅泡泡季」主場活動，民眾可來趟鐵馬之旅，悠閒地採莓，徜徉自然田園風光，在主題拍照區打卡，還有機會獲得限量小禮。

    美裕草莓園業者黃彥滄指出，受去年颱風與豪雨等氣候影響，首批種植的幼苗生長情況不佳，導致第一波產量銳減近四成，價格也跟著飆升。春節期間，每台斤飆至五百八十元，是園區經營四十三年來最高，後續種植的草莓，質量恢復正常，價格也回穩。

    目前每台斤三百八十元，冷氣團接連來襲，讓草莓的成熟速度較慢，果粒因此偏大，口感也更好，黃彥滄認為現在嚐鮮正是時候。

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