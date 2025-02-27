台南市府推3方案 鼓勵旅遊業帶客遊府城

天氣逐漸回暖，台南水道淨水池區的河津櫻花況，值得期待。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/27 05:30

補助合法旅宿住宿、交通、餐食和門票費用

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今年推出「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「台南市民旅遊補助計畫」及「台南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」等三大旅遊獎勵方案，其中國外遊客留宿台南至少一晚， 每人即可補助至八百元，邀請全國旅行業者送客到台南走走逛逛，三月三日起開始受理申請。

永續小旅行 須在今年8/31日前完成

觀旅局長林國華表示，補助對象為國內合法設立的旅行業，其中，永續小旅行計畫，遊程最晚須於今年八月卅一日完成，旅遊行程須至少於台南合法旅宿住一晚以上，每梯次旅遊團至少十五人，補助項目包含每人住宿費一百至三百元、至南市休閒農場及觀光遊樂業旅遊，補助每人門票費一百元、低碳餐廳用餐補助每人餐費（限午、晚餐）一百元，使用大眾運輸工具加碼補助每人交通費一百元，補助多達七個項目。

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市民團搭雙層巴士 每人另補貼150元

台南市民旅遊補助計畫，補助對象為國內合法設立之旅行業，遊程最晚須於今年十月卅一日完成，每梯次旅遊團至少十五人，且團員為台南市民：遊程規劃含南市國道三號以東每一處景點，每團每名身分符合者補助景點走訪交通費一五○元；含南市國道三號以西每一處景點，每團每名身分符合者補助景點走訪交通費一○○元，每團每名身分符合者補助上限三○○元；於南市國道三號以東之旅館住宿，每團每名身分符合者補助住宿費二○○元；另外，倘搭乘雙層巴士則可再獲補助每人一五○元。

國外客團體行程每團需4人以上

吸引國際觀光客部分，凡出團時間在三月十日至十一月卅日的團體行程，對象為境外團客，每團需達四人以上，每人於台南花費的交通、門票、餐食等平均消費金額達三百元者，即可申請每人三百元補助，如有留宿台南至少一晚，每人可補助至八百元。

另，南市關懷據點長輩輕旅行，今年新增七個景點，南市社會局自三月一日起開放報名，新增景點分別為烏山頭湖鏡會館、龍門客棧休閒海鮮餐廳、睦睦村果園、菜寮陳果園、三○八老農夫咖啡、玉和軒多肉驛站、台灣萬里長城，全市四十個優質景點讓長輩體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展。

水道博物館 河津櫻開4成

此外，水道博物館淨水池區打造的「櫻木花道」，因冷氣團接力報到而延開，連日來逐漸回暖，推估已經開花的河津櫻超過四成，上下淨水池的一八九階沿途以及量水器室旁綠地，栽種約百株八重櫻，目前也有少數綻放，二二八連假將至，南市文化局歡迎各界前往遊賞。

台南推出三大旅遊獎勵方案，邀請全國旅行業者送客到台南走走逛逛。（記者蔡文居攝）

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