228上班 勞工加發一日工資

2025/02/27 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕二二八連假明天展開，新北市勞工局表示，二二八和平紀念日是法定休假日，雇主應依法給假並給薪，如當天適逢勞工休息日或例假日，應再補假一天，日期由勞雇雙方協商，若雇主徵得勞工同意出勤工作，應加發一日工資。

勞工局長陳瑞嘉指出，事業單位如因業務需求，徵得月薪制勞工同意在二二八出勤，時數在八小時以內者應加給一日工資；時薪制勞工應針對出勤時數加倍給薪；超過八小時部分，無論月薪制或時薪制勞工，雇主均應依照勞動基準法加成計給加班費。

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法定休假日如適逢勞工休息日或例假日，雇主應與勞工約定調整後的補假日期，可在排班表註明排休假別，避免爭議；若事業單位違反上述規定，可處二萬元以上、一百萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

另外，衛生局長陳潤秋表示，連假首日多數醫院門診暫停，但仍有三家醫院維持正常門診，仁愛、耕莘醫院、台北醫院及樂生療養院上午也提供部分門診，提醒民眾先致電查詢，以免白跑一趟。

衛生局說，耕莘醫院兩處院區、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院仍維持正常門診，三月一日大部分醫院恢復週六門診，台大金山分院及亞東醫院仍暫停門診。

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