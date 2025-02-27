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    市場改造 新北今年啟動3座

    新北市府今年將改造三峽市場，融合三峽在地藍染意象，圖為完工模擬圖。（市場處提供）

    新北市府今年將改造三峽市場，融合三峽在地藍染意象，圖為完工模擬圖。（市場處提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕市場是最貼近民生的消費場所，新北市政府自二○一九年至今，已改造十三座市場的軟、硬體設施，並推動新建或改建九座市場，今年陸續啟動三座市場改造，並舉辦黑白切大賽、情人節市集、府中派對、油飯節等特色活動，推廣國民美食及商圈市集，促進庶民經濟發展。

    經濟發展局長盛筱蓉昨天在市政會議報告指出，市府以整齊、清潔、明亮、品牌、美學及現代化為主軸，推動市場改造與攤商輔導，二○一九年起啟動九座市場新建、改建，並改造十三座市場，透過翻新老舊攤位、改善基礎設施、提升衛生與安全條件，成功將傳統市場轉型為結合休閒、文化展示及社區交流的多功能平台。

    市場處說明，今年將啟動三峽市場改造，包括打造入口意象、更新攤商招牌、改善梯廳、騎樓優化，藉由既有建物紅磚、洗石子等元素，結合三峽藍染意象，預計二○二五年完工，並持續推動萬里、新莊第一公有市場改造。

    市長侯友宜表示，新北市重視庶民經濟發展，將傳統市場升級改造，舉辦各項市集活動，今年再推出黑白切大賽、情人節市集、府中派對等，希望市民感受到濃厚人情味與在地文化，振興商圈並強化品牌競爭力。

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