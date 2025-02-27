慶祝打進經典賽 新北運動中心5天免費

2025/02/27 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽以六比三擊敗西班牙，取得二○二六年WBC會內賽門票，新北市長侯友宜昨天宣布，轄內運動場館將推出體適能、游泳池免費使用五天的優惠措施；體育局表示，新北市運動中心三月十日至十四日體適能、游泳池免費，運動課程推出限時、限量的買一送一優惠。

3月10至14日 體適能、泳池免費

侯友宜昨天在市政會議後受訪表示，感謝台灣英雄、棒球教練與國手們贏得WBC晉級賽殊榮，國人給予喝采、恭喜，市府為回饋愛好運動的支持者，提升運動風氣，三月新北市運動場館將開放免費使用體適能、游泳池五天，鼓勵球迷、國人把身體鍛鍊得更健康，持續為台灣棒球隊加油。

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運動課程 限時、限量買一送一

體育局長洪玉玲說，市府在資格賽期間於市民廣場舉行直播派對，與球迷一起應援，賽前許下承諾，若國手擊出全壘打，就推出運動中心課程買一送一優惠，若晉級會內賽，就推出運動中心體適能、游泳池五天免費使用，如今市府兌現承諾。

洪玉玲說明，二月適逢幾家運動中心整修、試營運，將從三月十日至十四日推出優惠方案，運動場館的體適能、游泳池免費，適用地點包含新北市各運動中心、板樹體育館、泰山體育館等，並推出運動課程買一送一優惠，各類課程以各運動中心規劃公告為主，每人限購一組，限現場購買，數量有限，活動內容可關注新北市各運動中心的臉書粉絲專頁。

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