新北YouBike前30分鐘免費 3/1起恢復

新北市副市長陳純敬宣布YouBike2.0公共自行車系統，三月一日起恢復前卅分鐘免費。（記者黃子暘攝）

2025/02/27 05:30

雙向轉乘公車、捷運優惠取消 烏來、貢寮新設站 區區有YouBike達標

〔記者黃子暘／新北報導〕YouBike是許多民眾通勤、出遊的工具，新北市YouBike2.0公共自行車系統將從三月一日起恢復前卅分鐘免費；此外，YouBike租賃站進駐貢寮、烏來區，使新北「區區有YouBike」，交通局長鍾鳴時說，微笑單車公司將加強調度車輛人力，另配合山區濱海YouBike站啟用，市府投放2.0E電動輔助自行車九七○輛，達成全市二千一百輛2.0E目標。

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YouBike電輔車 全市投放2100輛

新北市副市長陳純敬表示，市府朝二○五○零碳城市目標邁進，已提出「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，在綠色運具部分，整合烏來、貢寮區觀光資源，響應雙北世界壯年運動會，在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園及烏來老街啟用YouBike租賃站，使新北廿九個行政區都有公共自行車站，三月一日起恢復前卅分鐘免費政策，預估每日使用人次可從約九萬提升至十一萬。

鍾鳴時指出，青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等八個行政區共建置一二七處YouBike租賃站，以便遊客在北海岸及東北角騎車觀光，交通局在世壯運新北市各比賽場館周邊增設租賃站，提供運動員、觀賽民眾租借。

同站還車續借 延長為10分鐘

交通局簡任技正吳政諺說明，新北市YouBike2.0三月一日起實施前卅分鐘免費，將同時取消YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，避免重複優惠，原本同一站還車後五分鐘可再次續借車輛的時間延長為十分鐘，以免使用者久占車輛。

微笑單車 增調度人力、車輛

另外，民眾認為免費政策實施後，將提升YouBike使用率，擔心到租賃站借不到車，吳政諺回應，市府規定各場站見車率不可低於九十％，微笑單車公司對熱門站點均加強監控，車輛調度人力也從三一四人提升至三五○人，調度貨車從卅三輛提升至四十輛。此外，目前貢寮區有三個租賃站、烏來區一個，各站至少配置廿組車柱，因烏來位處山區，用地較難尋覓，市府會配合區公所、民眾需求與建議尋覓地點增設。

交通局補充，市府持續配合各項公共建設開發及大眾運輸系統規劃，建置YouBike租賃站，目標今年達一千五百站、二○二八年達成一千八百站。

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