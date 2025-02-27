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    嘉市228紀念碑前 放廣告看板挨批

    嘉市府於去年底在228紀念碑前方架設大型廣告看板宣傳「嘉市購物節」，挨批對歷史記憶的傷害與漠視。（擷取自嘉市議員王浩臉書）

    嘉市府於去年底在228紀念碑前方架設大型廣告看板宣傳「嘉市購物節」，挨批對歷史記憶的傷害與漠視。（擷取自嘉市議員王浩臉書）

    2025/02/27 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市二二八紀念公園園區設置全國首座二二八紀念碑，市府卻於不久前在紀念碑前方架設大型廣告看板宣傳「二○二四嘉市購物節」，看板設計有市長黃敏惠人像，有市民認為這對受難者及家屬極度不尊重，更顯示出市府對歷史記憶的傷害與漠視。昨天民間團體「諸羅天光」在「嘉市二二八事件七十八週年追思紀念會」活動開始前，在現場發放紀念刊物，疾呼市府須檢討，正視此事。

    市府：未來審慎評估設置地點

    對此，市府建設處回應表示，嘉市的產業以服務業為主，新冠疫情對城市經濟發展帶來衝擊，為了提振經濟並照顧民生生計，而舉辦購物節活動。去年底設立於二二八紀念碑周邊的購物節看板當時已提前下架，未來市府會審慎評估設置的位置。

    議員王浩說，嘉市有全國首座二二八紀念碑，是一個具有象徵性、深刻歷史意義的場所。將商業廣告設置於此地，無疑是將悼念的空間，轉化為宣傳工具，此舉不僅磨滅紀念碑的聖潔，更嚴重扭曲後人對二二八事件深切的反思。

    王浩說，他昨天出席在二二八紀念碑前的追思活動時，當面請建設處長田長沛承諾「今年不會再放置購物節廣告在二二八紀念碑旁」。

    諸羅天光團隊、嘉義救恩堂牧師郭熙彥說，紀念碑提醒執政者和社會應記取歷史的教訓，卻被淡化成廣告場所。目前園區紀念碑與紀念館之間動線缺乏二二八元素，市府應該做的不是設置廣告，而是讓更多民眾走進園區。

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