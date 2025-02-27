建布袋戲園區 農博建物部分拆除

2025/02/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府為配合布袋戲傳習中心工程，打造「布袋戲文化園區」，盤點農博生態園區十七座建物，由於已有十六項臨時建築使用許可證到期，估計將有八座拆除、保留修繕九座。縣府文觀處表示，整體工程正規劃中，預計今年中旬啟動。

農博生態園區占地十七．八公頃，有牛軛湖、生態池等，園區內步道平時也有民眾散步。文觀處長陳璧君表示，園區旁的「布袋戲傳習中心」工程正進行中，園區將配合成為「布袋戲文化園區」，因此盤點園區建物進行拆修。

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文觀處指出，農博生態園區內有十六座臨時建築使用許可證到期，經全面檢視部分建物仍可使用，如簡易遊客中心、庇護餐廳、三座公共廁所、草笠劇場、環境教育中心、售票亭、中控室等，這九處將規劃修繕補強並申請使用執照，另入口棚架、時尚伸展台、碳匯林場、貨櫃式哺乳站、兩貨櫃屋、臨時性公廁及農具室，不符安全使用需求，將予拆除。

陳璧君表示，預計今年中啟動拆除修繕工程，後續將進一步與交通工務局討論文化園區設置，除預計規劃兒童遊憩場域外，也盼引進與布袋戲相關戶外裝置；交通工務局長汪令堯表示，布袋戲傳習中心目前總工程進度約三成六，針對周邊農博生態園區修繕補強等後續計畫，將與文觀處密切合作。

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