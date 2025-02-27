銀髮健身俱樂部 雲林年底達27處

國健署補助雲林縣府建置銀髮健身俱樂部，斗六上好賦能運動中心昨天啟用，現場有5台智能抗阻運動器材，可針對長輩常見問題做訓練及改善。（記者黃淑莉攝）

2025/02/27 05:30

國健署補助 20鄉鎮市設置 去年已啟用19處 今年再核定8處

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕鼓勵長者運動健身，避免肌少症發生，減少老化、失能，雲林縣府爭取國民健康署補助在全縣廿鄉鎮市設置銀髮健身俱樂部，去年底已啟用十九處，今年再核定八處，今年底全縣可達廿七處，其中位在斗六後站的上好賦能運動中心昨天揭牌啟用，縣長張麗善、立委劉建國都指出，歡迎長輩「相招」來運動。

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上好賦能運動中心揭牌 試營運享優惠

張麗善指出，雲林高齡比例已超過廿％，老人健康受到各界關注，銀髮健康俱樂部就像健身房，提供適合長者使用的智能抗阻運動器材，讓長者可以增強體力、肌耐力，進而延緩老化、失能及失智，雲林很需要銀髮健身俱樂部，只要有社區、醫院或業者有意願，縣府都很樂意向國建署爭取。

衛生局長曾春美說，去年底全縣已十九處啟用，設置地點有學校、社區、機構、醫院，國健署今年核定八處，昨啟用的上好賦能運動中心，由上好藥局所建置，在前幾年已成立醫事C巷弄長照站。

上好藥局負責人、雲林縣藥師公會理事長許仁厚表示，目前中心內設有五台智能抗阻運動器材，搭配AI檢測、長者用藥狀況及可能產生的副作用，為每個人打造適合的運動建議，且有專業教練指導，即日起試營運享有優惠，歡迎長輩多利用。

健身讓長輩保持肌肉健康 避免肌少症

劉建國指出，要健康就要運動健身，國健署透過前瞻基礎建設計畫要在全國設置二八八個銀髮健身俱樂部據點，透過安全的健身課程，讓長輩們保持肌肉健康，避免像肌少症的發生，減少老化帶來的失能風險，這也是呼應賴清德總統健康台灣的目標。

衛生局表示，已在營運中的廿處銀髮健身俱樂部，各處開放時間不同、收費也不同，有興趣長輩可就近洽詢當地的健身俱樂部。

另四湖鄉公所將舊清潔隊辦公室活化為長青食堂中央廚房昨天啟用，能服務三百名長者餐食，現有五村一五○名長者享用。

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