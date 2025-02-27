警督察出缺7名 基層盼內升

高市警局中高階警官缺口增大，缺三線一星督察，基層盼內升。（記者黃良傑攝）

2025/02/27 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局三線一星的防治科長陳譽仁，昨天調升航空警察局高雄分局長，加上一月出缺的警局一級主管，包括訓練科長、公關室主任，已有三個重要職缺未補，由三線一星的督察暫代理，不過，因一月有督察陳俊吉退休未補，加上請調外縣市的督察二人未補，估計督察可望出缺七名，中階警官希望多採內部調升。

據了解，高市日前檢討內部三線一星高階警官人事，包括三線一星及二線四星警官各一缺，預計近日宣布調升一名督察及副分局長（含專員），不過，因督察代理一級主管及外調其他直轄市的二名督察，加上三月還有一名督察退休，高階督察人員出現人力短缺窘境。

請繼續往下閱讀...

高市出缺的三線一星高階警官，至少三人是外升、外調五都警局或警政署專業單位，有資格的警官表示，這些督察缺恐怕「看得到卻輪不到」，因為多數將由警政署直接指派，並非由高市警局內升。

由於四、五序列警官缺額，牽動了副分局長、專員、婦幼隊長、少年隊長、捷警隊長及偵查隊長異動檢討，加上偵查隊長近來波動即傳聞不少，高市中、高階警官的人事異動，引發基層官警臆測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法