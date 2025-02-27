部落公共工程執行 高市3項前3名

原住民族部落特色道路改善計畫，高雄市拿下第一名，圖為桃源區勤和部落到復興部落聯外道路改善工程。（桃源區公所提供）

2025/02/27 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升部落族人生活品質，行政院原民會每年針對全國原住民族地區公共工程進行補助，並進行成果評選，昨天舉辦頒獎典禮，高雄市政府在「原住民族部落特色道路改善計畫」、「宜居部落建設計畫」、「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造—服務據點周邊及部落內公共設施改善」等三項均奪得前三名。

原民會主委曾智勇提到，各項獎項象徵地方政府工程單位努力不懈和團隊合作的成果，在工程中除對工程品質追求卓越外，在環境保護及文化永續發展等也帶來貢獻。

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原住民族部落特色道路改善計畫方面，高雄市政府、台中市政府拿下前兩名、執行績優單位則有南投縣仁愛鄉公所、屏東縣來義鄉公所、花蓮縣光復鄉公所、台中市和平區公所、高雄市桃源區公所。

宜居部落建設計畫則由宜蘭縣政府拿下第一名，桃園市政府及屏東縣政府並列第二，第三名是高雄市政府。

前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造—服務據點周邊及部落內公共設施改善部分，新竹縣政府為第一名、高雄市政府第二名，第三名是桃園市政府。

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