高雄去年喝掉手搖飲84億 全國之冠

高雄市的手搖飲店家數及營業額居全國之冠。（記者侯承旭攝）

2025/02/27 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市的手搖飲店超過三千家，去年喝掉的手搖飲金額達八十四．七億元，雙雙居全國之冠。

根據財政部最新統計，截至去年底，全台灣登記立案的手搖飲店共一．六萬家，其中高雄市達三○四○家，是全台灣手搖飲店最多的縣市，幾乎每五家手搖飲店就有一家在高雄，是各大手搖飲品牌的兵家必爭之地。

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在銷售總額部分，去年全台灣的手搖飲店營收達五六七億元，其中高雄市銷售總額達八十四．七億元，也居全國之冠，比前年增加二．二億元。

高雄市不論是手搖飲店家數及銷售總額都居台灣龍頭，居次的是台南市共二六一一家、銷售總額七十九．六億元，緊追在後。

高雄市與台南市位居南台灣，終年氣候溫暖，即使冬天也少見嚴寒，手搖飲店的生意全年都熱絡，加上店租比中北部略低，穩居手搖飲產業的冠亞軍。

楊姓業者說，手搖飲已從單純提供飲料升級成為另類流行風潮，必須不斷推陳出新、創造話題，競爭越來越激烈，加上原物料與人工成本不斷攀高，尤其人潮聚集的店面租金三級跳，經營壓力超乎想像，很多手搖飲店幾乎沒利潤。

此外，去年高雄市餐飲業的整體營收逾八○二億元，超越疫情前的水準，創下歷史新高，比前年增加了三十八億元，年增幅約五％，營業家數達到二．二萬家。

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