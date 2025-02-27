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    澄清湖棒球場 內、外野座椅大翻新

    澄清湖棒球場內野上層座椅翻新，多位市議員實地試坐。 （擷取自市議員湯詠瑜臉書）

    澄清湖棒球場內野上層座椅翻新，多位市議員實地試坐。 （擷取自市議員湯詠瑜臉書）

    2025/02/27 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖棒球場進行第二期工程整修，多位市議員前往視察，內野上層與外野共有上萬個座椅全面大翻新，預計於三月廿日完工；去年被颱風吹壞的四片上方膜構，須由國外訂製，將利用今年球季未進行賽事時，再進場換新。

    上萬個座椅 預計3/20完工

    澄清湖棒球場第一期工程中，僅針對內野下層七○三八席座位換新，內野上層及外野座位還是一樣舊，遭批評「歧視外野的球迷」。

    運動發展局投入一．一八億元經費，進行澄清湖棒球場第二期整修，多名市議員前往視察，第二期已將內野上層六○八三席、外野四八五七席座位全部翻新，目前內野區進度四成、外野區達九成。

    牛棚、球員休息室將改善

    市府已宣布今年推出國高中生五十元銅板價看職棒、職籃優惠，澄清湖棒球場座椅大翻新，將讓學生看球更舒服。

    新座椅寬敞舒適 附有杯架

    第二期整修工程包含改善觀眾廁所、主客隊牛棚、球員休息室，並導入無障礙設計、親子與性別友善空間等，整體工程預計於三月廿日完工。

    市議員邱俊憲指出，更新後的座椅空間，比過去更寬敞舒適，也附有杯架。不過，去年強颱造成澄清湖棒球場上方膜構約有四片毀壞，更換材料須由國外訂製，相關預算已到位，一片要價五百萬元、四片共兩千萬元，將於今年球季未進行賽事時，再進場換新。

    大螢幕更新 將再爭取預算

    至於球迷詬病的球場兩面大螢幕更新問題，是否增設環場LED螢幕？運發局表示估算費用超過一億元，在基本硬體更新完畢後，再爭取預算。

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