高雄改善後勁溪淹水 將投入11.2億整治

水利局辦理後勁溪上游獅龍溪護岸加高施工。（記者陳文嬋攝）

2025/02/27 05:30

打通3處瓶頸段、新建2座滯洪池 加高3處並增加1處防洪牆 已陸續動工

〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄市水利局爭取到中央經費十一．二億元，推動後勁溪流域改善工程，將打通三處瓶頸段、新建二座滯洪池，加高三處並增加一處防洪牆，工程目前已陸續動工，預計二○二七年汛期前完工，改善楠梓與仁武區一帶淹水。

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解決楠梓、仁武淹水問題

凱米颱風重創高雄，水利局提出淹水改善計畫，爭取到中央經費四十四．四億元，包括區域排水改善二十七．九億元，雨水下水道系統功能提升四．九億元，水利設施災後復建十一．八億元。

八涳橋將改建並拓寬護岸

水利局優先針對四大水系後勁溪、典寶溪、土庫排水等流域進行改善，其中後勁溪流域將投入經費十一．二億元，將打通三處瓶頸段力拚明年底前完工，包括八涳橋改建並拓寬護岸、曹公新圳與獅龍溪匯流口拓寬至六十公尺；國道一號高速公路橋上游渠道共四二六公尺，原先河寬二十八至三十八公尺，將拓寬至四十公尺以上。

水利局也將新建二座滯洪池增加滯洪空間，包括十九灣滯洪池增加八萬噸四月動工，汛期將發揮滯洪功能，預計今年底完工。

水利局也將加高三處防洪牆，包括後勁溪上游曹公新圳匯流口至仁勇橋兩側、獅龍溪匯流口至中欗橋七百公尺；後勁溪中華社區及高鐵大鎮加高防洪牆平均七十五公分，長度約八百五十公尺。

此外，北高雄的茄萣、永安及彌陀區養殖魚塭密集，載重漁獲和飼料車行駛頻繁，道路損壞情況嚴重，還有許多排水設施為土堤，因紅樹林生長密集導致排水不佳，市府海洋局提出多項改善工程，總經費逾一億元，預計年中陸續啟動。

高雄將投入11.2億，改善後勁溪流域淹水。（記者陳文嬋攝）

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