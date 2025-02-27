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    首頁　>　生活

    《屏東》台灣好行「鵬琉線」熱門 最低只要53元

    2025/02/27 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣好行」客運路線遍布全台，交通部觀光署公佈成績，一般型路線推動單位由大鵬灣國家風景區管理處主推的「大鵬灣琉球線」拔得頭籌，執行單位則以高墾線共營管理中心推動的「墾丁快線」獲得第一，觀光署為促進觀光發展，延長半價促銷，以鵬琉線為例，從高鐵左營站到東琉碼頭，最低只要五十三元。

    高鐵左營站到東琉碼頭優惠至10月底

    大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，大鵬灣琉球線於二○二○年九月正式營運，路線為高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，途中設有鹽琉線船運服務中心、東琉線碼頭站、輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站及大鵬灣遊客中心，最快五十分鐘就能從左營抵達東琉線或鹽琉線船運中心。

    觀光署表示，大鵬灣琉 球線因推行小琉球淨灘海洋貨幣、環教知識王解謎等創意環境教育活動，加上明顯的觀光人次成長而得名，未來將持續成為大眾運輸ESG交通永續的先行者，透過服務管理及品質優化評鑑，精進整體服務水準。

    觀光署並宣布延長「台灣好行」路線的優惠到今年十月底，現以電子票證如悠遊卡、一卡通、LINE PAY、I-CASH二．○於上、下車刷卡支付車資，為電子支付價的半價收取，高鐵左營站到東琉碼頭票價為五十三元，目前並開放網路預約，若採網路預約，票價為「現金購票」的半價，高鐵左營到東琉碼頭為六十一元。

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