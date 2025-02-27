《屏東》北野祭3/14高樹登場 連3天免費露營

屏東北野祭下月開場，車宿、露營免費，享有最佳自然風光。（記者葉永騫攝）

2025/02/27 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東北野祭將於三月十四日到十六日連續三天在高樹鄉新豐親水公園舉行，活動免費，內容有音樂演出、百家特色市集等。屏東縣政府表示，去年首辦吸引三萬多人參加，今年預估將有五萬人湧入，最受矚目的車宿位置採取事先報名，只有三十個位置，即日起開放報名。

縣府交旅處長黃國維表示，今年屏東北野祭獲多家露營帳篷、野營周邊設備及露營車業者響應，現場將提供民眾體驗紮營樂趣，舞台區也有許多精采表演，包括實驗性世界音樂「麓山 LUSHA」及高樹在地國際級樂團「迷霧森林」、知名「hue」、「icyball冰球樂團」及「感傷唱片行」，超過二十組表演團隊輪番上陣。

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除了音樂演出，現場還有「苔球製作」、「綠植上版」、「排灣族琉璃求生手環」及「樹皮創作」等各種質感手作體驗活動，並規劃「寵物區」、「野餐區」、「在地特色市集」、「親子闖關賽」等，高樹鄉「新豐親水公園」從下午一點開放至晚上六點，特色市集有「囍羊羊牧場」羊奶產品美食、「Machala Burger馬查拉漢堡」及「迷捲浪餅Wave Roll Taco」等攤位。

黃國維說，為永續環保，會場內全面禁止一次性餐具，鼓勵民眾自行攜帶，現場提供租借「環保餐具」服務，活動期間有接駁車於屏東火車站出發直達會場，相關訊息可上活動官網查詢。

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