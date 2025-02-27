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    《屏東》整頓墾丁大街 恆春通過攤販管理條例

    墾丁大街卅年「歷史共業」有望合法了！官方通過「臨時攤位集中場管理自治條例」納管。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街卅年「歷史共業」有望合法了！官方通過「臨時攤位集中場管理自治條例」納管。（記者蔡宗憲攝）

    2025/02/27 05:30

    規定每攤位每月收費上限3千 設籍2年優先選擇位置

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年觀光業受疫後出國潮及大量負面訊息衝擊陷入低迷，墾丁大街夜市更屢屢成為攻擊焦點。屏縣府與恆春鎮公所、鎮民代表會（簡稱鎮代會）聯手，首次通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，可望有效改善墾丁大街過去三十年來的各種亂象。

    杜絕佔道、攤位買賣及拒繳清潔費

    恆春鎮代會本週通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，條例內容針對屏縣府從公路局接管的墾丁大街路段、範圍從墾丁大街牌樓至救國團青年活動中心以北、約兩百個攤位擬定，恆春週日夜市也將進行規劃，條例重點放在杜絕「佔道路收費」、「買賣攤位權利」以及攤商拒絕配合清潔費繳交等亂象進行整頓。

    「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」規定，未來道路兩側攤位每月收費上限為「三千元」，恆春鎮公所指出，該規定與目前每攤收費一萬五至兩萬元的價格相差甚遠，能減輕攤商負擔，有助平穩當地商品價格。

    申請入籍恆春者 選攤享第二順位

    鎮代會主席趙記明表示，對於攤商關心的攤位位置及進駐資格，規定由設籍恆春兩年的攤販具優先選擇權，為增加恆春人口，第二順位除設籍恆春兩年者，如「立刻申請（或已有恆春鎮籍未滿兩年者）」入籍恆春，並檢附身分證明文件，可進入第二順位排序，但「每兩年（因需設籍本鎮二年以上資格）」審查攤位資格時，如遷出恆春鎮，順位及攤位將予以取消。

    趙記明說，墾丁大街攤位亂象超過三十年，該條例內容還有需要修正的地方，近期將邀集當地攤商及居民舉辦說明會，聽取相關意見，希望藉由該條例的規範，能讓墾丁大街夜市合法化，打造新的觀光亮點。

    屏東縣府表示，台二十六線墾丁大街路段，公路局年初已交由屏縣府代管，經過整體道路規劃後，恆春鎮公所通過的攤販自治條例在政策執行上沒有問題，縣府也會全力協助，提升墾丁觀光形象。

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