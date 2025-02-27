《台東》東管處復育寄居蟹 意外造福食蟹獴

食蟹獴被拍到咬蟹殼、摔蟹或破壞殼後再啃食。（東管處提供）

2025/02/27 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處努力復原寄居蟹生態，卻發現寄居蟹連殼碎一地，「兇手」竟是食蟹獴，把復育的寄居蟹當自助餐狂吃，目前初估食蟹獴族群似有增加，所幸未對寄居蟹數量產生威脅，復育寄居蟹卻養活一大群保育動物食蟹獴。

東管處自二○一九年以來，在小野柳與在地志工合作進行寄居蟹監測。去年三月起觀察發現多處散落破損的螺殼、蝸牛殼等，以及不完整的陸寄居蟹。為了解這一現象，架設自動照相機，透過相機監測拍到保育類動物食蟹獴叼殼、摔殼啃咬等行為。

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相較於海獺拿石頭砸蚌殼、吃蚌，東管處人員表示，食蟹獴會直接將寄居蟹叼起啃咬，或是將寄居蟹摔地、破壞殼以後再啃食，且不吃堅硬的節肢，只吃內臟，直到今年二月仍發現疑似食蟹獴啃咬寄居蟹的食痕，似乎是「吃蟹挑軟的吃」、吃軟不吃硬。

監測結果顯示，食蟹獴可能持續在小野柳地區活動，但尚未對寄居蟹數量造成威脅。該研究強調長期監測和社區參與在保護生態系統中的重要性，並顯示科學觀察如何幫助我們理解和應對生態變化。

台東鄭先生說，自家在小野柳一帶有土地，常見大食蟹獴帶幼崽過馬路往返對面的富岡派出所，偶爾還能見其在海邊抓魚蟹。東管處初始也沒發現食蟹獴，當年為復育寄居蟹，許多民眾也自發蒐集海產店的鳳螺殼寄到東管處成為寄居蟹的新家，想不到無心插柳養了一群食蟹獴。

食蟹獴被拍到咬蟹殼、摔蟹或破壞殼後再啃食。（東管處提供）

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