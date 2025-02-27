《台東》原保地放領遭疑黑箱 海端原民陳情

台東縣海端鄉布農族人到縣府拉白布條，抗議林地放領黑箱操作。（記者劉人瑋攝）

2025/02/27 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣海端鄉布農族人昨天到縣府拉白布條抗議，指控海端鄉公所處理原住民保留地分配和權利回復程序及審查不透明、黑箱作業，因涉及禁伐補償每公頃六萬元、全鄉計一億三千萬元左右補償金被公所人員瓜分，「有人不事生產、年領百萬」。鄉公所回應表示，一切依法行政。

林地申請禁伐補償 發現早被人申請

帶頭抗議的余秀芳曾為海端鄉籍議員，昨與大埔部落主席王繼國等人前往縣府前抗議，並遞交陳情書，盼縣府能協助清查放領土地虛報、造假問題。

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余秀芳表示，全鄉十五部落，至去年四月底，共申請二千多公頃，依禁伐補償從今年起，每公頃六萬元就有一億三千多萬元，許多部落老人得知可以申請時，發現屬於家族長期種作或使用、出沒的林地早就被申請。

余秀芳說，探究放領申請流程，只要鄉公所、土地審查員找來的耆老一致同意就能過關，「只要六十歲就算耆老，那我也算耆老」！質疑耆老資格皆公所人員或鄉內權貴所屬，只要有關係就能順利取得放領地，但一般非親非故的鄉民詢問土地為何人所有，卻被公所以「違反個資法」拒絕提供。

王繼國說，甚至還有住在卑南鄉初鹿的婦人，以其公公在林地修樹枝意外死亡，也能證明家族與該筆土地有淵源，但放領林地事宜自己卻遲未得知，等知道時土地已為他人所有。

公所：權益若受損可調解、訴願

海端鄉公所表示，原住民保留地分配作業和權利回復放領都按照原民會的「原住民保留地業務標準手冊」來做，且那麼多人在看，「怎麼會有不法呢？」若覺權益受損可經過調解、訴願或者送司法調查。鄉長胡金至表示，其實抗議民眾面對的問題不同，其中有帶隊抗議者，其申請土地就屬林保署土地，還有新武村後山，也不是原民會所屬，公所也無權放領。

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