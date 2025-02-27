購物促銷 廠商收款卻出不了貨

2025/02/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吳小姐向本報投訴指出，去年十月參加某購物中心電動牙刷優惠促銷活動，先付錢結帳，貨到會通知顧客。但等到今年一月卻突然接到通知因廠商缺貨，所以請辦理退貨或是B方案購買其他促銷商品，結果前幾天又接到店家稱B方案也缺貨，缺貨叫顧客先結帳，四個月後才因缺貨出不了貨，收了顧客一堆現金然後不出貨，根本變相詐欺。

消保官：若造成消費者損失應補償

花蓮縣政府消保官李葳說，預定促銷商品不能無限期間的延遲，承諾提供商品卻無法提供，若造成消費者的損失，雖然金額不大，也應該要給予消費者一定的補償，才不會造成顧客不滿，這件消費爭議在全國都有接獲多件，近日將進行調解，協調雙方可以接受的方式，也呼籲其他消費者若遇到同樣的問題，可以跟消保會申訴。

請繼續往下閱讀...

吳小姐說，去年十月十七日全國連鎖品牌的購物中心推出電動牙刷促銷活動，只要三一七元就可以購買六條抗敏牙膏加上一組電動牙刷，馬上付錢買了一組，店家告知貨到會通知。但等到一月二日，卻突然通知缺貨，提供退款或是改購天然織物噴霧三瓶，她選擇改購，但前幾天又接到噴霧也缺貨，感覺根本是在呼弄消費者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法