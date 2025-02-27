為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    購物促銷 廠商收款卻出不了貨

    2025/02/27 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吳小姐向本報投訴指出，去年十月參加某購物中心電動牙刷優惠促銷活動，先付錢結帳，貨到會通知顧客。但等到今年一月卻突然接到通知因廠商缺貨，所以請辦理退貨或是B方案購買其他促銷商品，結果前幾天又接到店家稱B方案也缺貨，缺貨叫顧客先結帳，四個月後才因缺貨出不了貨，收了顧客一堆現金然後不出貨，根本變相詐欺。

    消保官：若造成消費者損失應補償

    花蓮縣政府消保官李葳說，預定促銷商品不能無限期間的延遲，承諾提供商品卻無法提供，若造成消費者的損失，雖然金額不大，也應該要給予消費者一定的補償，才不會造成顧客不滿，這件消費爭議在全國都有接獲多件，近日將進行調解，協調雙方可以接受的方式，也呼籲其他消費者若遇到同樣的問題，可以跟消保會申訴。

    吳小姐說，去年十月十七日全國連鎖品牌的購物中心推出電動牙刷促銷活動，只要三一七元就可以購買六條抗敏牙膏加上一組電動牙刷，馬上付錢買了一組，店家告知貨到會通知。但等到一月二日，卻突然通知缺貨，提供退款或是改購天然織物噴霧三瓶，她選擇改購，但前幾天又接到噴霧也缺貨，感覺根本是在呼弄消費者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播