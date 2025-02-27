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    花蓮秀林鄉全人整合照護 二期啟動

    花蓮慈濟醫院配合衛福部在秀林鄉推動全人整合照護計畫，鄉長王玫瑰（左）認為此計畫對偏鄉相當有幫助。圖為鄉長進行遠端醫療檢測。（花蓮慈院提供）

    花蓮慈濟醫院配合衛福部在秀林鄉推動全人整合照護計畫，鄉長王玫瑰（左）認為此計畫對偏鄉相當有幫助。圖為鄉長進行遠端醫療檢測。（花蓮慈院提供）

    2025/02/27 05:30

    論人計酬 重心放在「全人」照顧 重視預防醫學

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣衛生局與慈濟醫院等合作，啟動「秀林全人整合照護計畫二期」，提供以人為中心的全人、全戶、全隊、全程、全健康的照護，希望為偏鄉民眾打造醫療服務新模式，以科技提升醫療可及性，在家也能透過網路獲得專業醫療建議。

    花蓮縣衛生局與慈濟醫院等合作

    花蓮慈院自二○○四年承作「花蓮縣秀林鄉醫療給付效益提昇計畫」（簡稱IDS計畫），並於二○二二年升級為「全人整合照護計畫」，縣府衛生局長朱家祥說，未來將朝「前端預防」，傳統醫療模式多以「看病計費」為主，患者往往生病後才尋求治療，且偏鄉地區醫療資源較有限，使得居民健康管理面臨諸多挑戰。

    透過網路 居民在家也能獲得醫療建議

    朱家詳說，「秀林全人整合照護計畫」突破限制，採取「論人計酬」方式，把重心放在「全人」照顧，重視預防醫學，透過早期診斷與健康管理，讓民眾能夠在疾病發生前就獲得適當照護。計畫就是善用科技提升醫療可及性，透過建立健康數據平台，發展遠距醫療服務，運用人工智慧（AI）輔助診斷，讓居民即使在家，也能夠透過網路獲得專業醫療建議。

    增加健康篩檢 及早發現並治療

    院長林欣榮說，全人整合照護計畫的模式是「預防及醫療並重」，增加健康篩檢的投入，能及早發現並治療，配合個管師介入，客制化醫療與生活習慣，目前結果顯示不僅對病人健康有益，也有效提升醫療效益，尤其是能降低高風險疾病支出費用，吸引國內外醫療機構及學者前來觀摩學習。

    健保署東區業務組組長黃兆杰說，上期「我們希望民眾更健康，而不是生病了以後才看醫生。」上期計畫試辦三年來成效顯著，在此基礎上，目前全台已有七個地區同步執行相關計畫，未來秀林鄉將進一步汲取第一階段經驗，進行精進與優化，讓健康照護模式更加完善，持續為在地民眾打造更健康的生活環境。

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