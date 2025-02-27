228連假首日 國五車流估7萬輛

宜蘭TPASS短天期3日券剛上路，縣府鼓勵大眾多加利用，僅要299元就能暢遊宜蘭，降低228連假國道5號的壅塞車流。 （記者王峻祺攝）

2025/02/27 05:30

宜蘭推TPASS短期3日券 299元就可暢遊宜蘭

〔記者王峻祺、江志雄／宜蘭報導〕二二八連假三天將有好天氣，宜蘭縣政府交通處預估出遊人潮多，國五首日南北雙向車流量上看七萬輛次，車流相當多。縣府表示，宜蘭TPASS短天期三日券已上路，二九九元就能暢遊宜蘭，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，降低國道壅塞車流。

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二月廿八日至三月二日，宜蘭將湧入出遊人潮，加上武陵農場櫻花盛開，國五將是熱門壅塞路段；交通處預估，連假首日雙向車流合計將達七萬一千輛次，其中南下四萬三千輛次，將是最高峰；第三天是北返車潮高峰，約有三萬六千輛次，雙向車流則有五萬八千輛次。

首日凌晨起 封閉石碇、坪林南向入口

公路局也表示，首日國五南港系統至頭城南下，將自清晨五點到下午四點都是壅塞時段，第二天國五宜蘭至坪林北上，則會從上午十一點塞到午夜十二點，因此首日凌晨○點至中午十二點，以及次日凌晨五點至中午十二點，將封閉國五石碇、坪林南向入口，其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

宜蘭縣政府本月十二日起，推出TPASS短天期三日券二九九元方案，鎖定遊客及短期出差民眾販售，期限內可無限次搭乘北宜國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車，迄今已銷售六五六份。

縣府交通處表示，二二八連假是推出短天期三日券後的第一個連假，鼓勵遊客多加利用，只要搭乘一趟國道客運或台鐵列車來回，就已值回票價，還能降低國五的塞車狀況。

3/1、3/2 蘇澳至頭城北上高乘載

針對連假湧現人車潮，宜蘭警方將於國五、蘇花路廊、重要道路及熱門景點周邊編排勤務，並預置快打警力紓解交通；另提醒用路人，三月一日、二日下午一點至六點，將實施國五蘇澳至頭城北上入口高乘載管制。

清水地熱若總量管制 長埤湖有接駁車

因應大量遊客湧入，宜蘭縣人氣景點清水地熱也嚴陣以待，園區若啟動車輛總量管制，遊客可轉往鄰近的長埤湖風景區停車場，改搭接駁車入園。

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