包心菜價跌 彰化建商買5千顆捐供餐

包心菜農凌晨二點起床割菜，希望保持新鮮現採的口感運送。（李俊諭提供）

2025/02/27 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕近日菜價低迷，其中包心白菜每公斤剩不到六塊錢，幾乎跌到谷底，彰化溪州有農民種有二萬顆菜，只能面臨耕除作廢。消息傳出後，一名經營建築業的莊姓鄉民得知，有意一次採購五千顆，農民得知，興奮得睡不著，凌晨二點就起床割菜。代為採購的縣議員李俊諭表示，這些都是農民辛苦耕種的好東西，不忍心血白費，希望能幫助農民度過難關。

今年春節後氣候回穩、蔬菜供貨量增加，大宗蔬菜高麗菜、包心白菜及各類葉菜價格一路下滑，根據溪湖果菜市場統計，包心白、高麗菜（甘藍）從過年前每公斤均價還有十至十五元，但過完年後瞬間大跌，最低不到六元，包裝加上運費，根本不符成本，農民只能忍痛耕除。

請繼續往下閱讀...

菜賤傷農！縣議員李俊諭表示，彰化溪州、埤頭是全台包心白菜重大產區，日前有名在北部經營建築業的莊姓鄉民得知，向其表達願意幫助採購五千顆意願，他通知農民後，昨天凌晨二點就採收，裝箱之後送抵基隆，希望保持新鮮現採的口感。莊男向他表示，要將這些蔬菜提供給基隆市各社區供餐使用，並藉此拋磚引玉，希望更多企業投入公益幫助農民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法