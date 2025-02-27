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    通車滿月 東彰道路超速、闖紅燈191件

    東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（警方提供）

    東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（警方提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕全長二十八．二公里的彰化縣東彰快速道路通車滿月，由於全線無固定式測速桿或科技執法，用路人在駕車行駛時超速、闖紅燈不斷，而警方採機動式測速取締，一個月來共取締超速九十五件、闖紅燈九十六件，平均一天逾六件。警方強調，會持續不定時、不定點執法，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰。

    東彰道路通車後，從台七十四甲線東外環道可直達二水地區，原需七十五分鐘的車程，縮短至僅約三十分鐘，讓交通更順暢。東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約十．四公里，道路寬二十八公尺，速限七十公里。南延段因路幅較小，速限六十公里。

    東彰道路全線無固定式測速桿或科技執法，整條道路寬敞筆直，通車後有不少用路人競速，警方為此實施不定時、不定點機動式取締，卅天來共取締超速九十五件、闖紅燈九十六件，平均一天取締逾六件。另外還發生一起車禍事故，造成一人受傷送醫。

    交通隊強調，警方會針對東彰道路採不定時、不定點機動式取締並加強巡邏；由於甫全線通車，還要依據交通流量數據，再評估是否設置測速桿。

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