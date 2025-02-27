彰化垃圾減量 田尾、員林獲特優

員林市公所清潔隊設15定點做垃圾分類教育及回收，成效不凡，獲得全縣垃圾減量冠軍。（記者顏宏駿攝）

2025/02/27 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備、顏宏駿／彰化報導〕彰化縣去年七月實施垃圾分類新制，並提高退運標準，全縣垃圾量大減三．一萬公噸，每日人均垃圾量降為○．五三公斤，而田尾鄉去年垃圾減量廿三％，每日人均垃圾量只有○．三二公斤，在全縣資源回收考核連續六年稱霸，抱走十八萬元的獎金。

田尾去年減量23％ 幅度最高

環保局表示，彰化縣前年每日的人均垃圾量為○．六一三公斤，高於全國平均的○．五六七公斤，經過一年努力，終於低於全國平均數。而田尾鄉在去年更一口氣減少了九○四公噸的垃圾，減幅為全縣第一名，每日人均垃圾量，也是全縣唯一低於○．四公斤的鄉鎮。

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田尾鄉公所秘書胡黎娜表示，從二○○六年開始進行「破袋」宣導，之後為了垃圾減量，讓廚餘與資源回收都徹底落實。

彰化縣表揚去年資源回收考核績優鄉鎮市，由縣長王惠美頒發獎金。其中，獲得特優有田尾、員林，分別獲得團體獎金十八萬元，田尾以資源回收率創新高。

員林積極宣導 加強破袋檢查

員林市方面，因彰化縣去年七月開始實施嚴格的垃圾分類新制，若垃圾袋內含超過十二件可回收物或三十％以上生熟廚餘，整車垃圾將被退運。各清潔隊成立垃圾分類稽查小組，積極進行破袋檢查與強化宣導，市民也漸漸能配合。

員林市清潔隊長張道強表示，垃圾分類新制剛實施，市民對於分類一知半解，他們在全市設立十五個定點收垃圾，這裡是「資訊交換區」、「垃圾分類示範區」，市民錯過下午垃圾清運時間，便會來此丟垃圾。

張道強說，清潔隊人力有限，既要隨車要收垃圾，又要做定點回收垃圾，雖然會「兩頭忙」，但定點回收一定要派人盯梢。通常市民下班回家會使用定點收垃圾，這裡是最好的教學場所，清潔隊派員在現場說明各種分類要領，成效不錯。

在此次的年度評比中，員林市、田尾鄉獲特優獎殊榮，其中員林市去年垃圾減量比前年減少四千五百公噸，該市清潔隊因此奪下「環境清潔維護」、「資源回收考核」雙料冠軍。

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