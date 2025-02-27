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    改造舊穀倉 南投國姓農會文創園區揭牌

    國姓鄉農會文創園區的展館中以紙傘為裝飾，融入客家元素。（南投縣府提供）

    國姓鄉農會文創園區的展館中以紙傘為裝飾，融入客家元素。（南投縣府提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕由國姓鄉農會整修老舊穀倉作為文創園區，先前以九二咖啡故事館打出名號，去年整修改造融入客家懷舊及農業四季特色，該文創園區昨日揭牌開幕，除有國姓鄉農會原有的九二咖啡故事館，並闢設春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、冬藏雅閣，還有農民集會所和舞台等，希望吸引更多人來參觀。

    國姓鄉農會文創園區昨日開幕，南投縣長許淑華、農業部農民輔導司副司長陳怡任、立委馬文君、國姓鄉長邱美玲等人應邀揭牌外，前農業部長陳吉仲也受邀參與。

    國姓鄉農會指出，該文創園區過去只先整理設置九二咖啡故事館，去年以「懷舊、在地、客家、再生」作為主軸，將其他穀倉區整修改造，昨日正式開幕揭牌。

    文創園區除有九二咖啡故事館外，並闢設春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、冬藏雅閣，還有青農會所、農民集會所、豐收舞台等場域與展館，除可供農民使用，也方便外來遊客參觀。

    應邀揭牌的南投縣長許淑華表示，國姓鄉是全國咖啡種植面積最大的鄉鎮，加上鹿茸、枇杷、草莓等農特產，也是客家族群人口密集的大聚落，多元豐富的產業文化元素，都是吸引遊客的魅力根源，希望文創園區能吸引更多人前來。

    國姓鄉農會文創園區由前農業部長陳吉仲（左三）、南投縣長許淑華（右四）等人揭牌。（南投縣府提供）

    國姓鄉農會文創園區由前農業部長陳吉仲（左三）、南投縣長許淑華（右四）等人揭牌。（南投縣府提供）

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