連假日月潭賞櫻易塞 警機動疏導

2025/02/27 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年二二八有三天連假，南投縣近期適逢櫻花季，不論賞櫻勝地日月潭風景區的九族文化村、國立暨南大學，或仁愛鄉清境農場等賞櫻景點，預料湧現大量車潮，南投警方屆時將在賞櫻動線祭出機動交通疏導，並透過替代道路與分流，避免交通打結。

九族文化村、暨大、清境 將湧車潮

南投警方說，二月起南投進入賞櫻旺季，繼信義鄉草坪頭櫻花季在春節掀起賞櫻熱潮，二二八連假換日月潭風景區的櫻花景點接力綻放，預估環潭區、魚池鄉、埔里鎮等地將車多壅塞，並以連假第二天最塞。

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儘量上午9點前進景區 備替代路線

由於前往日月潭大多從國道六號接省道行駛，在台十四線、台廿一線等恐會塞車，屆時將派出騎警用重機的警力到場疏導交通，民眾也可儘量在上午十點前進入景區，以免十點之後交通尖峰陷入車陣。

民眾開車前往日月潭時，由於潭區水社路段車多易回堵，建議可在台廿一線九龍路口左轉台廿一甲線，以順時鐘方式往伊達邵方向環潭，以避開車潮；前往合歡山與清境農場，沿路台十四甲線上午九點後容易車多，建議可提早進入。萬一清境等景點停車場已爆滿，也會透過電子看板告知。

警方也說，連假要從賞櫻景點走國道六號北返時，則可改從北山交流道進入國道，避免大量車陣全集中在愛蘭交流道造成回堵。

另外，民眾從日月潭北返除了走國道六號，也可選擇走替代道路，由於此次連假國道三號名間交流道將不封閉，因此只要從潭區沿著省道台廿一線接水里鄉，再接台十六線至集集鎮，就可通往名間交流道上國道，透過分流可防止車潮塞在國道六號，有助民眾及早進入國道。

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