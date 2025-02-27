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    首頁　>　生活

    尖石前山5村 3月起試辦垃圾不落地

    新竹縣尖石鄉前山五個村，將現行平日白天四線定點清運的模式，轉為夜間沿線收運。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉前山五個村，將現行平日白天四線定點清運的模式，轉為夜間沿線收運。（記者黃美珠攝）

    2025/02/27 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉前山五個村，三月起將試辦一個月的「垃圾不落地」政策，現行平日白天四線定點清運的模式，轉為夜間沿線收運，鄉親可經「樂圾通」APP掌握垃圾車的動態丟垃圾。

    平日改為夜間沿線收運

    清潔隊長高燕鈴說，尖石前山將試辦的新垃圾清運方式，從平日白天四線定點收運，改成傍晚五點到晚上九點，四條清運路線改為沿線收集外，針對上班族晚上可能丟垃圾不方便的困擾，他們呼籲鄉親下載「樂圾通」APP掌握自家路線上垃圾車的動態，他們也在每週一到週五早上八點到下午四點，開放尖石鄉資收站給民眾自行送垃圾到點丟棄。

    另外，每週二、週五早上六點到八點，在泰雅勇士廣場提供垃圾清運服務，鄉親上班途中，除了大型家具，包含資源回收物在內的各種垃圾也都可載到這裡丟棄。

    高燕鈴說，尖石前山平日清運垃圾的方式，最主要的改變就是從白天收垃圾變成晚上收，且垃圾不放置定點、不落地，收垃圾的時間則跟原來的一樣，都是每週一、三、五收運；資收物還是每週二、週四收運，廚餘在週四下午收。

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