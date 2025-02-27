高金素梅姪子 被爆涉飯店開發弊案

2025/02/27 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕立委高金素梅姪子、苗栗縣泰安鄉民代表高晉揚，被週刊爆料涉及泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，他遭指以九百多萬元購買原住民保留地，再用兩億元高價抵押給開發商，並遭質疑有中資投資。高晉揚昨接受媒體採訪則否認與高金素梅有關，強調合法開發，並無所謂弊案，也否認投資方有中資背景。

高晉揚︰合法申請

高晉揚受訪表示，高金素梅對此投資案皆不知情也未介入，且「大家都是成年人，做什麼投資只要合法也不需要向長輩報告」。他認為週刊報導所說高金素梅家族涉及此案，但他與高金素梅為五等親關係，反問說「難道姓高的做任何事情都與她（高金素梅）有關嗎」？

請繼續往下閱讀...

高晉揚強調，此飯店開發案為合法申請，並無所稱的弊案。投資的股東皆為中華民國國民，資金流向當然以新台幣投資，否認與中國投資有關。

苗栗縣政府則表示，該案至今歷時達八年，過程皆依相關法規審查、公開透明。縣府接受業者申請開發，經過預審會議、取得關係部落會議同意文件及多次審查會議後，於二○一九年准予興辦事業計畫。

苗縣府︰公開透明

縣府說明，縣府核准興辦事業計畫後，歷經三年環境影響說明書共五次初審會議、兩次環評大會，並歷時兩年開發計畫共三次小組，會議及區域計畫委員會審查會議，開發案於二○二二年四月二十一日准予同意環境影響說明書、二○二二年八月五日核發開發許可。相關審查歷程資料皆為政府公開資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法