為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高金素梅姪子 被爆涉飯店開發弊案

    2025/02/27 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕立委高金素梅姪子、苗栗縣泰安鄉民代表高晉揚，被週刊爆料涉及泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，他遭指以九百多萬元購買原住民保留地，再用兩億元高價抵押給開發商，並遭質疑有中資投資。高晉揚昨接受媒體採訪則否認與高金素梅有關，強調合法開發，並無所謂弊案，也否認投資方有中資背景。

    高晉揚︰合法申請

    高晉揚受訪表示，高金素梅對此投資案皆不知情也未介入，且「大家都是成年人，做什麼投資只要合法也不需要向長輩報告」。他認為週刊報導所說高金素梅家族涉及此案，但他與高金素梅為五等親關係，反問說「難道姓高的做任何事情都與她（高金素梅）有關嗎」？

    高晉揚強調，此飯店開發案為合法申請，並無所稱的弊案。投資的股東皆為中華民國國民，資金流向當然以新台幣投資，否認與中國投資有關。

    苗栗縣政府則表示，該案至今歷時達八年，過程皆依相關法規審查、公開透明。縣府接受業者申請開發，經過預審會議、取得關係部落會議同意文件及多次審查會議後，於二○一九年准予興辦事業計畫。

    苗縣府︰公開透明

    縣府說明，縣府核准興辦事業計畫後，歷經三年環境影響說明書共五次初審會議、兩次環評大會，並歷時兩年開發計畫共三次小組，會議及區域計畫委員會審查會議，開發案於二○二二年四月二十一日准予同意環境影響說明書、二○二二年八月五日核發開發許可。相關審查歷程資料皆為政府公開資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播