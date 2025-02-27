為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西湖龍壽橋舊又窄 1.9億改建通車

    苗栗縣西湖鄉龍壽橋改建完工通車。 （記者蔡政珉攝）

    苗栗縣西湖鄉龍壽橋改建完工通車。 （記者蔡政珉攝）

    2025/02/27 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉龍壽橋為地方交通要道，橋齡近五十年，長期經西湖溪沖刷，安全性堪慮，且橋面路幅僅四公尺餘、會車困難，經縣府提報改建，獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費近一．九億元，歷經約一年半工期順利完工，昨舉辦通車典禮。

    縣府交通工務處指出，龍壽橋原有橋面淨寬僅四．六五公尺、無法會車，且橋齡近五十年、橋梁老舊破損，無論是橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，加上西湖溪經年累月沖刷，橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人通行安全。而縣府推動西湖溪路堤共構工程計畫，分三期打造一條串聯台一線至台十三線銅鑼鄉路段的橫向聯絡道，龍壽橋為其中必經道路，肩負交通樞紐重要性。

    拓寬至10.5公尺 單側設人行道

    交通工務處表示，龍壽橋改建後全線採雙向車道，橋梁段單側設置人行道以利民眾通行，新橋梁全長一百六十公尺，全寬十．五公尺，道路拓寬長度四百公尺。工程起點位於苗三十五線與一一九線路口，龍壽橋改建後，可讓遊覽車能直接右轉一一九線，提供安全行車視距。通車後可提升交通服務水準，增進鄰近地區觀光及產業經濟發展。

    打通交通瓶頸 帶動地方觀光

    當地居民指出，西湖鄉每逢週末假期，來往的遊客及香客絡繹不絕，使得龍壽橋常常出現會車困難、車輛回堵狀況，影響交通順暢及安全，相信龍壽橋改善完成後，打通交通瓶頸，也有利帶動地方觀光發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播