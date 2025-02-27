西湖龍壽橋舊又窄 1.9億改建通車

苗栗縣西湖鄉龍壽橋改建完工通車。 （記者蔡政珉攝）

2025/02/27 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉龍壽橋為地方交通要道，橋齡近五十年，長期經西湖溪沖刷，安全性堪慮，且橋面路幅僅四公尺餘、會車困難，經縣府提報改建，獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費近一．九億元，歷經約一年半工期順利完工，昨舉辦通車典禮。

縣府交通工務處指出，龍壽橋原有橋面淨寬僅四．六五公尺、無法會車，且橋齡近五十年、橋梁老舊破損，無論是橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，加上西湖溪經年累月沖刷，橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人通行安全。而縣府推動西湖溪路堤共構工程計畫，分三期打造一條串聯台一線至台十三線銅鑼鄉路段的橫向聯絡道，龍壽橋為其中必經道路，肩負交通樞紐重要性。

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拓寬至10.5公尺 單側設人行道

交通工務處表示，龍壽橋改建後全線採雙向車道，橋梁段單側設置人行道以利民眾通行，新橋梁全長一百六十公尺，全寬十．五公尺，道路拓寬長度四百公尺。工程起點位於苗三十五線與一一九線路口，龍壽橋改建後，可讓遊覽車能直接右轉一一九線，提供安全行車視距。通車後可提升交通服務水準，增進鄰近地區觀光及產業經濟發展。

打通交通瓶頸 帶動地方觀光

當地居民指出，西湖鄉每逢週末假期，來往的遊客及香客絡繹不絕，使得龍壽橋常常出現會車困難、車輛回堵狀況，影響交通順暢及安全，相信龍壽橋改善完成後，打通交通瓶頸，也有利帶動地方觀光發展。

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