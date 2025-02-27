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    污染場址整治進入尾聲 RCA工傷協會籲建紀念公園

    桃園環保局昨召開RCA污染場址審查會議，RCA工傷協會與RCA員工關懷協會成員呼籲打造成工殤紀念公園。 （記者謝武雄攝）

    桃園環保局昨召開RCA污染場址審查會議，RCA工傷協會與RCA員工關懷協會成員呼籲打造成工殤紀念公園。 （記者謝武雄攝）

    2025/02/27 05:30

    〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市政府環保局昨開RCA（台灣美國無線電公司）污染場址審查會議，RCA工傷協會、RCA員工關懷協會成員到場高舉布條，呼籲環保局把關RCA場址整治，並打造成工殤紀念公園。桃市環保局官員回應，整治過程除監督RCA公司執行地下水整治，並定期召開整治進度會議，所有資訊均已公開，放置環保局網頁供外界參考。

    RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，一九九二年關廠停產後，被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土壤與地下水，一九九四年起，環保署（現為環境部）陸續啟動污染調查及土壤改善工作，二○○四年再公告為地下水污染整治場址，周邊五十公頃範圍都列為地下水污染管制區，管制區內的地下水一律禁用，整治計畫歷經多次延展。

    RCA工傷協會呼籲市府嚴格把關審查，若通過解列，關於七．二公頃土地的規劃，請市府主動介入與地主長億集團協商，作為工殤紀念公園或教育場館。

    環保局：驗證作業符合標準才能解列

    環保局官員說，RCA整治計畫第二次自行驗證作業尚待執行，完成後應於今年七月廿日前提送報告，環保局執行為期一年的驗證作業符合標準才能解列。RCA污染場址規劃工殤紀念公園或教育場館，將主動協調地主與協會，也樂見各界提出建議。

    RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，正在進行污染場址整治。 （桃園環保局提供）

    RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，正在進行污染場址整治。 （桃園環保局提供）

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