國小特教助理涉霸凌 吹哨者控校長秋後算帳

桃園市某小學鄭姓特教助理員被控涉及性平、不當行為案，立委林月琴（左二起）、郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧，與桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會，昨控校長延遲通報、隱匿包庇，還疑似對家長、學生、老師秋後算帳。（桃教產提供）

2025/02/27 05:30

〔記者鄭淑婷、李文馨／綜合報導〕桃園市某市立國小鄭姓特教助理員被控至少兩起性平案件，且出現模仿特教生走路、比出割喉手勢，看學生內衣等不當行為，鄭員日前請辭離校後，校長疑似在校內進行秋後算帳。民進黨立委昨召開記者會直言，該事件宛如韓國電影熔爐翻版，要求桃園市教育局應確實調查。

咆哮、偷窺女學生內衣

立委林月琴、郭昱晴與桃園市議員黃瓊慧指出，該校校長及主任皆知悉校內去年九月發生的霸凌及性平案件，卻未通報。今年一月在特教推行委員會上，老師、家長再次向校長反映，校長當場承諾會將鄭員解聘，事後卻以身心障礙進用比例為由反悔，並擬改聘為廚工或警衛。

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教局近期開會審議

受害學生家長指出，班上學生目睹特教助理員在教室裡咆哮髒話並偷窺女學生內衣，校長未採取任何行動。家長以電話、書面投訴教育局，校方才於一月中對鄭員進行第一次性平通報，議員揭露後鄭員火速請辭，而校長疑似在校內對吹哨家長、學生教師秋後算帳。

桃市府教育局回應，鄭員被控性平及不當行為案已啟動調查，針對校長延遲通報及未積極處理情事，近期將召開會議究責及提報校長不適任事實調查審議小組。

此外，鄭員雖已離職，但他疑似性平、校園霸凌及不適任情事，教育局要求學校仍應依規定進行審議，性平調查由外聘委員調查中，學校是否有逾時通報等情事，將會查明且依法處置，並要求學校對相關學生應落實後續心理輔導工作。

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