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    裝設家用天然氣 須提供定型化契約

    行政院昨通過「家用天然氣供氣定型化契約」規範，業者需說明機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異，並定期檢查、維護設備。（資料照）

    行政院昨通過「家用天然氣供氣定型化契約」規範，業者需說明機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異，並定期檢查、維護設備。（資料照）

    2025/02/27 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕瓦斯是許多家庭必備設備，但若疏於管理維護，恐造成危險，新光三越百貨氣爆案後，天然氣安全性更引發民眾關注。行政院昨通過「家用天然氣供氣定型化契約」規範，要求業者裝設前說明微電腦瓦斯表與機械表的優劣差異，且業者有義務定期檢查、保養瓦斯設備，用戶應配合，若拒絕定期檢查，業者經主管機關同意，可會同相關機關人員強制檢查。

    應說明微電腦瓦斯表與機械表優劣

    行政院消保處副處長陳星宏指出，這次的家用天然氣供氣定型化契約更注重安全保障，業者對新裝設天然氣的用戶，應明確說明「機械表」與「微電腦瓦斯表」差異以及正確的操作方法，後者雖租用費用相對較高，但具有漏氣、地震遮斷等功能，具有較多的安全保障。

    業者有義務定期檢查、保養設備

    此外，陳星宏說，業者對瓦斯設備有定期檢查，並執行設備保養的義務，且此類定期檢查不收取費用，消費者也應配合進行，以確保安全，若用戶拒絕定期檢查，業者報經直轄市、縣（市）主管機關同意後，可會同相關機關人員進行強制檢查，另業者若發現安全疑慮，如出現明顯瓦斯味、周邊有意外事故發生等，有權利停止供氣。

    陳星宏也提到，天然氣計量通常裝設於消費者家戶內，而消費者通常不願意讓業者入內抄錶，定型化契約中，也就實務情況進行規範，讓業者可以採取貼表於家戶外的空間，由消費者自行填表等作法。

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