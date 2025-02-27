有效減緩COPD惡化 首款生物製劑獲准上市

最新研究顯示，生物製劑能有效減少COPD惡化發生率，食藥署已核准上市。（資料照）

2025/02/27 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣有超過八十四萬名慢性阻塞性肺病（COPD）患者，每年逾六千人因此喪命，最新研究顯示，生物製劑能有效減少COPD惡化發生率，為COPD患者帶來新的治療希望，衛福部食藥署已核准首款生物製劑用於COPD治療。

台灣慢性阻塞性肺病學會理事長、林口長庚胸腔內科系主任林鴻銓表示，COPD名列國內第九大死亡率疾病，且約半數患者即使接受三合一療法（ICS+LABA+LAMA），仍無法避免急性惡化，急性發作不僅影響患者健康，還可能導致高住院率、再入院率，加速病情進展。

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林鴻銓解釋，當病人在十四天內出現呼吸困難、咳嗽和痰液增多，代表病情急性惡化。這些症狀通常是因為氣道炎症加重、痰液過多和氣體滯留所引起，進一步加重呼吸困難。此外，COPD患者也容易出現其他急性問題，像是心臟衰竭、肺炎或肺栓塞等，讓病情更加嚴重。

儘管COPD無法完全治癒，但透過適當預防和治療可以有效控制病情。最新研究顯示，生物製劑能抑制炎症因子，顯著降低中重度COPD的惡化發生率。林鴻銓說，對於使用三合一療法後仍未能有效控制病情的COPD患者，這款新藥的問世可減少因病惡化所帶來的痛苦，除在台灣獲得批准上市，也在美國、歐盟等主要市場取得使用許可，幫助全球更多患者改善病情。

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