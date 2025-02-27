為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    委員人數不足半數／廣電換照停擺 NCC函請平台維持現狀

    NCC因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，將暫以行政指導作法，請系統、平台業者協助「維持現狀」。示意圖。（資料照）

    NCC因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，將暫以行政指導作法，請系統、平台業者協助「維持現狀」。示意圖。（資料照）

    2025/02/27 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，但最快三月七日將有兩個頻道執照屆效，接下來還有卅六張經營執照陸續屆效。NCC主任秘書黃文哲表示，NCC將暫以行政指導作法，請系統、平台業者協助「維持現狀」，其他業者只能「到時再說」，相信NCC委員人數不足只是暫時現象。

    上半年有38張經營執照陸續屆期

    今年上半年有卅八張廣電事業經營執照陸續屆期，包括台視、中視、華視、公視CH26、警廣、中廣、ICRT等在內，但NCC自去年組織法修正、刪除NCC委員延任規定後，迄今NCC委員仍不足半數，因為無法召開委員會，發照於法無據。

    台北影業公司旗下兩頻道包括MTV Live、Nick Jr.的經營執照三月七日就會到期，面臨停播，業者近期已提起行政救濟。

    黃文哲說，由於業者在合法期間已提交合法文件，並經過審議程序，就卡在最後一關，NCC應保護申請業者的信賴利益，現有的三位NCC委員都認為，若在正常情況下，予以換照機會高，因此將採取「行政指導」作法，函知平台、系統業者等，請業者儘可能「維持現狀」，讓執照到期的頻道正常播出。

    然而，接下來陸續還有卅六張經營執照陸續到期，四月就有三張，六月陸續到期的無線電視、廣播等還涉及電波發射問題，黃文哲坦言，「只能到時候再處理」，相信NCC委員不足半數只是暫時現象。

    對於NCC的處理作為，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫認為，無法換照的現況不能歸責於頻道，業者在營運事實上都符合法規命令，本來就應該有信賴保護，讓業者能夠繼續正常維持營運，但對於現況也感到相當無奈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播