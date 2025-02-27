委員人數不足半數／廣電換照停擺 NCC函請平台維持現狀

NCC因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，將暫以行政指導作法，請系統、平台業者協助「維持現狀」。示意圖。（資料照）

2025/02/27 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，但最快三月七日將有兩個頻道執照屆效，接下來還有卅六張經營執照陸續屆效。NCC主任秘書黃文哲表示，NCC將暫以行政指導作法，請系統、平台業者協助「維持現狀」，其他業者只能「到時再說」，相信NCC委員人數不足只是暫時現象。

上半年有38張經營執照陸續屆期

今年上半年有卅八張廣電事業經營執照陸續屆期，包括台視、中視、華視、公視CH26、警廣、中廣、ICRT等在內，但NCC自去年組織法修正、刪除NCC委員延任規定後，迄今NCC委員仍不足半數，因為無法召開委員會，發照於法無據。

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台北影業公司旗下兩頻道包括MTV Live、Nick Jr.的經營執照三月七日就會到期，面臨停播，業者近期已提起行政救濟。

黃文哲說，由於業者在合法期間已提交合法文件，並經過審議程序，就卡在最後一關，NCC應保護申請業者的信賴利益，現有的三位NCC委員都認為，若在正常情況下，予以換照機會高，因此將採取「行政指導」作法，函知平台、系統業者等，請業者儘可能「維持現狀」，讓執照到期的頻道正常播出。

然而，接下來陸續還有卅六張經營執照陸續到期，四月就有三張，六月陸續到期的無線電視、廣播等還涉及電波發射問題，黃文哲坦言，「只能到時候再處理」，相信NCC委員不足半數只是暫時現象。

對於NCC的處理作為，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫認為，無法換照的現況不能歸責於頻道，業者在營運事實上都符合法規命令，本來就應該有信賴保護，讓業者能夠繼續正常維持營運，但對於現況也感到相當無奈。

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