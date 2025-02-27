調高急診醫護給付 醫界建議設監測機制／ 確保健保挹注資源用在人力、薪資上

衛福部預計未來每年將投入超過30億元紓解急診壅塞問題。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/02/27 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔、黃子暘、陳奕劭／綜合報導〕為改善急診壅塞，衛福部昨會議初步規劃調整急診與病房護理費、急救責任醫院加護病房的健保給付制度，醫界樂見，但建議要有健保總額合理成長配套，同時設監測機制確保挹注資源確實用在護理人力、薪資上。

每年挹注逾30億緩解急診壅塞

健保署長石崇良指出，急診壅塞逐漸緩解，但須有長期方案防止重演，會議達成三項支付標準共識。首先，急診給付分列診察費和護理費，留觀床新增醫師診察費並提高護理費，收治重大創傷病患增加給付。其次，加護病房給付將打破醫院層級劃分原則，重度級急救責任醫院比照醫學中心、中度級醫院比照區域醫院，預計每年投入五．八億元。再來調高病房護理費，未來四年投入一百億元、每年廿五億元優化病房管理與人力資源。細節將於三月協商討論，最快五月實施。

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健保署也規劃下半年推動縮短住院天數、增強門診和在宅醫療、門診抗生素治療及住院手術改為門診手術等，預計每年挹注逾三十億元，緩解急診壅塞。

邱泰源視察雙北大醫院

衛生福利部長邱泰源昨天臨時視察台大醫院、台北市立聯合醫院和平院區、亞東醫院、部立台北醫院、雙和醫院等。他說，主要是為了解醫療前線真實狀況。台大醫院壅塞狀況已漸趨緩，台北急症重鎮的和平醫院，整體護理穩定度也足夠，能吸收旁邊醫學中心的住院量能；新北市重要醫學中心亞東醫院，最近二週約有三天達到紅線，但亞東只要候床人數超過六十人就啟動因應機制，目前候床狀況處正常範圍。

邱泰源說，急重症在各醫院比較無法賺錢，將研議提升急重症的給付，盼醫學中心優先醫治急重症患者，會改善醫療環境，讓台灣醫療團隊更堅強。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，這些政策無法立竿見影，長遠卻有助護理人員留任，只是仍須搭配合理健保總額成長率。落實分級是關鍵，大醫院不能夠護理、急重症健保給付都調整了，還照常收輕症。

台灣急救加護醫學會理事長張維典指出，急診壅塞「現在有好一點」，對衛福部策略「樂觀其成」，至少踏出這一步，相信有助人員留任。不過，根本問題是健保財源有限，且台灣民眾就醫自由，要強制分級醫療有難度。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁提出四點看法，調高護理費支付方向正確，但關鍵在於是否能夠轉化為人力提升；急診壅塞是系統性問題，還要提高部分負擔強度等配套；這些作法絕對有改善效果，但長期須滾動監測與檢討急診待床人數及轉住院指標；各醫院應確保調高給付後增加的收入能確實反映在護理人力與薪資上，需追蹤機制。

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