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    露營場須設污、糞水處理 桃園下月起開罰

    市府3月1日起將嚴管露營場污水處理。（環保局提供）

    市府3月1日起將嚴管露營場污水處理。（環保局提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕三月一日起將嚴管露營場污水處理，若未處理就排放，依水污染防治法，初犯罰鍰為七到十萬元之間，新規定上路前，桃園市政府環保局已會同觀光旅遊局，針對市境露營場，協助業者了解並遵循相關規範，確保其污水處理系統符合最新法規要求，目前轄內露營場已多數設有化糞池，但生活雜排水仍需持續輔導與監督。

    依據環境部去年一月六日公告修正的「禁止足使水污染行為」規定，露營場產生的廁所污水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，而未收集或未設置建築物污水處理設施處理者，將認定屬「足使水污染行為」，新規定今年三月起施行。

    環保局官員表示，該局去年便與觀旅局合作，對露營場業者透過說明會，宣導管制對象、管制方式及如何計算足夠容量的污水處理設施容量等，並調查業者廢污水處理方式。

    目前轄內露營場已多數設有化糞池，處理廁所排出的糞尿污水，但廁所以外的生活雜排水，像是浴室、洗手台，仍應收集並妥善處理，將持續對未符合規範的露營場進行監督與輔導，改善運作以符合環保規範。

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