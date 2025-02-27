桃園市圖3月科學展 首推探索火星

中央大學天文所於3月起在市立圖書館總館舉行科學展，並以火星為主題，帶領民眾探索火星的奧秘。 （中大提供）

2025/02/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕教育部推動「大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫」政策，桃園市立圖書館、國立中央大學、桃園市永續發展與環境教育輔導團昨簽署合作備忘錄，首波科學展三月一日在市圖總館三樓展出一個月，焦點是人類探索火星相關資料，展品除火星模型，還有火星登陸探測車「美國NASA毅力號」樂高積木模型，帶領民眾探索火星。

與中大天文所合作 展出NASA歷年資料

火星是地球的鄰居，太陽系的七大行星，地球排第三、火星為第四，因此人類對火星很早就開始觀察，古人稱火星為「熒惑」，在星占學上「熒惑守心」是最不祥天文景象，美、俄兩大國從一九六○年起就展開火星探測計畫，這次三方合作的科學展，展出歷年來NASA（美國太空總署）對火星各種探測資料，及火星、火星「水手峽谷」的模型。

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市圖總館一樓同步展示中大天文所天文嘉年華活動繪畫徵件得獎作品；後續科學展示活動，將由桃園市永續發展與環境教育輔導團接手，由中大天文所協助，詳情可查詢市圖官網或「台灣科學特殊人才提升計畫」粉絲專頁。

中央大學校長蕭述三表示，該校長期推動USR計畫，致力透過與地方政府、教育機構的合作，強化學術與社會的連結，落實大學社會責任；市館長施照輝說，市圖與中大締結合作夥伴關係，藉由科學展示、人文展示及科普講座等活動，為市民提供多元學習機會。

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