查水表？ 桃園挺罷手搖飲店被檢舉違規

龍潭區公所發出的違規公文。 （記者黃政嘉攝）

2025/02/27 05:30

〔記者黃政嘉、周敏鴻／桃園報導〕桃園市響應罷免國民黨立委的店家也傳疑遭政府機關「查水表」，龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」手搖飲店，莫名遭檢舉店外水溝蓋上方違規私設水泥構造，區公所行文要求店家三月廿六日前改善，對此，店老闆曾子和納悶說，這時間收到公文，難免覺得被「查水表」，將跟公所詢問確認，若確實違規，他就花錢拆掉。

檢舉人經由桃園市政信箱陳情

龍潭公所工務課長胡志諴回應，五福街三個月來共四間店被人檢舉設置斜坡，作茶人家是其中一間，只要民眾檢舉，公所都會勘查，本案因接獲桃園市政信箱陳情，店家前水溝蓋上方有擺設攤販、設置水泥平台情形，經勘查確有此情形，影響道路側溝排水疑慮，因此函文給土地所有權人，要求限期改善，若屆期未改善，將報請市府養護工程處裁罰，公所同時也發文另三間店要求限期改善。

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老闆指買下店時 店外已是如此

曾子和表示，前天傍晚六點多客人正多，突然看到有人在門牌牆柱上貼東西，沒打招呼就離開，一看發現遭貼上由龍潭公所發出的違規公文，但他當初買這間店時，店外就有廿公分左右的斜坡，另在店外兩側架設木棧板平台，因應高低差，方便行走，覺得公文發出的時機點很奇怪。

罷免第五選區立委呂玉玲的「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊力挺手搖飲店，團隊聲明強調，志工對店家疑遭「查水表」一事心疼不已，但曾仍懇切地向志工表達「你們都用空閒時間連署罷免，不用擔心他的事情，台灣加油，大家加油」。

楊梅週日舉辦志工招募會

罷免第二選區立委涂權吉行動發言人Rick表示，團隊這週日下午兩點在楊梅區頭重溪柚子公園旁的天幕廣場舉辦志工招募會，邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅八炯短講，說明公民活動的意義，另有資深志工與大家分享活動經驗，為推進台灣民主盡一份力量。

罷免呂玉玲團隊志工張先生說，這週六、日團隊在平鎮、龍潭六地宣傳填寫第二階段意向調查，週日起在平鎮區廣達街七十一號開出平鎮首間固定連署站，民眾可來連署。

「光復桃園、六區全罷」聯合罷免藍委發起人之一、牧師陳曉煒說，廿四日起在蘆竹區南竹路四段卅七號旁增設「富國站」，到三月二日前，每天上午十點到晚間七點，開放桃市六區全罷的連署或收取連署書。

龍潭區一家手搖飲店外水溝蓋上方違規私設水泥構造，龍潭區公所要店家三月廿六日前改善，否則報請市府養護工程處裁罰。 （記者黃政嘉攝）

手搖飲店響應罷免藍委，在店外由罷團收取連署書。（記者黃政嘉攝）

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