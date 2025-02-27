中國學者抄台生碩論 受害者示警：恐有系統性抄襲

政大中文系博士候選人葉霑在社群平台披露，發現自己與其他3人的台灣碩士論文遭中國學者王燦惡意抄襲。圖為政大。 （記者楊綿傑攝）

2025/02/27 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國學者爆抄襲台生碩論醜聞！政大中文系博士候選人葉霑在社群平台披露，自己與其他三人的台灣碩士論文，遭到中國復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦抄襲，向各期刊及復旦校方檢舉後，個資還外洩，因此收到王燦多封情勒信件，提醒台灣學界學位論文可能被對岸系統性抄襲。

葉霑及其他受害者的聯合聲明提到，去年十二月陸續發現王燦在兩年內抄襲四本台灣的碩士論文，且是「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」的惡意抄襲，並以此獲取教職，為嚴重的學術不端。

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四篇被抄襲之學位論文領域分散，遍及台大台文所、台師大國文所、彰師大國文所及中央大學藝術所。領域跨及當代台灣非虛構寫作、近現代京劇研究、北宋閱讀史、邊疆藝術研究等。

聲明質疑，抄襲者的研究領域似為新聞學、媒介研究，但抄襲的論文又跨越多個領域，高度懷疑抄襲者可能是透過「購買」方式，僱請各領域的熟悉者惡意對「台灣學位論文」進行「代抄服務」。

聲明指出，受害者向刊登王燦抄襲學術著作的刊物反映，也向復旦大學舉報，都證實對方抄襲，但葉霑的電子郵件信箱卻被外洩，王燦甚至撰寫三封信件，哭訴他「高血壓」、「已離開人世」，「需要」被原諒等語情勒。葉霑希望所有研究生以後務必留意自己的論文。

一名大學教師表示，中國的論文抄襲比對系統，並未納入台灣的學位論文，這樣事件很可能僅是冰山一角，雖然我國政府部門管不到中國，但仍應適時喊話表態，對學生提供可能協助。

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