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    228連假賞花訂房率6成 恐湧車潮

    桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。 （桃機提供）

    桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。 （桃機提供）

    2025/02/27 05:30

    桃園機場︰估約69萬人次 提醒旅客提早報到

    〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕明天就是二二八和平紀念日連續假期，高公局說明，連假期間訂房率高峰集中前兩天，且台北、苗栗、南投、嘉義和宜蘭有六成的訂房率，加上連假剛好是春季賞花期間，研判各地尖峰時段會有大量旅遊車潮。

    依觀光署公布的訂房率資料，連假前兩天是訂房率高峰、大致有五成以上，部分縣市如台北、苗栗、南投、嘉義及宜蘭約六成左右，因和平紀念日連假正逢春季賞花時節，高公局研判各日尖峰時段將有大量旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。

    國道實施單一費率

    高公局交通管理組科長張耿宗表示，若要自行開車，中短程可多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則多加留意高公局每日路況預報資訊。為分散尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國三「新竹系統至燕巢系統」單一費率再八折收費，及每日○到五時暫停收費等措施。

    離島航線協調助疏運

    三天連假期間，民航局統計國內線預計有一一五二架次、八萬一八六○個座位，各航空公司視狀況機動加開班機或放大機型，離島航線也協調航港局與軍方適時協助疏運。

    桃園機場公司提醒，連假疏運期間從今天起至三月三日共五天，根據航班運量預報系統顯示，疏運期間總運量預估約六十九萬人次，平均日運量有十三萬到十四．二萬人次，出境高峰日落在二月廿七、廿八日，旅客要提早抵達機場辦理報到手續。

    桃園機場出境尖峰時段為每天的上午七時到九時、下午十四到十五時，以及深夜的廿三時到廿四時；入境尖峰時段為每天凌晨五時、中午十四到十七時，以及晚間的廿時到廿二時，建議旅客多加搭乘機場捷運以及客運巴士等公共運輸。

    228和平紀念日連假國道收費措施。（高公局提供）

    228和平紀念日連假國道收費措施。（高公局提供）

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