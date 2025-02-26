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    羅東工保案過關 年底辦協議價購

    延宕7年的「羅東都市計畫工業區及保護區變更案」，昨獲內政部都委會審議通過。 （記者王峻祺攝）

    延宕7年的「羅東都市計畫工業區及保護區變更案」，昨獲內政部都委會審議通過。 （記者王峻祺攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕延宕七年的「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」終於有重大進展！昨獲內政部都市計畫委員會審議通過。積極推動全案的行政院政務委員陳金德說：「禁建一甲子終於解禁」，盼大羅東發展再現新局；宜蘭縣政府預計最快年底辦理協議價購。

    陳金德二○一八年時任代理縣長，爭取羅東工保案解編並獲內政部通過；不過，後續接手的縣府卻整整延宕七年，上月修正計畫重送資料，內政部都委會昨召開審議會，全案獲通過。

    陳金德說，雖說晚到總比沒到好，但每每想到當年許多長輩紅著眼眶說終於等到了解編，可這些年卻又期望落空的無奈，心裡還是不捨難過，如今審議通過，希望大羅東地區發展，可以就此揮別空轉再現新局。

    縣府表示，後續將由建設處就都市計畫再公開展覽，地政處則把「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」報送內政部審議，審核通過就會進行地上物查估，預計年底啟動協議價購並辦理公聽會，說明區段徵收及申領抵價地等相關程序和權利。

    地政處指出，羅東工保案都市計畫面積一○五公頃，納入區段徵收開發面積九五．八公頃，位於羅東鎮環鎮道路外圍地區，橫跨羅東鎮、五結鄉與冬山鄉等三個鄉鎮，為統一地價，將同步辦理區段徵收，開發經費約六十九億元，土地所有權人三千多人。

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