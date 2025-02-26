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    去年600萬人赴日旅遊 出國人次恢復疫前98.5%

    交通部觀光署公布2024年出入境人次，去年出國熱度已恢復至2019年疫情前98.5%。（資料照，記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署公布2024年出入境人次，去年出國熱度已恢復至2019年疫情前98.5%。（資料照，記者蔡昀容攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署公布二○二四年出入境旅客人次，去年出國約一六八四．九萬人次，恢復至疫前二○一九年九十八．五％；來台客約七八五．七萬人次，恢復至疫前六十六．三％。

    來台客恢復至疫前66％

    去年國人最熱門出國選擇，前三名分別為日本約六○○．六萬、中國二七七萬、港澳一六九．一萬人次。來台客主要為日本約一三一．九萬、港澳一三一萬、韓國一○○．三萬人次。

    主要逆差國家，日本約四六八．六萬、中國二三三．二萬、越南八十九．二萬人次。主要順差國家，菲律賓約廿四．一萬、美國十一．九萬、馬來西亞十．九萬人次。

    和疫前相比，我國前往越南高出四十八％，泰國增卅五．一％、日本增廿二．二％；來台客方面，美國超越疫前七至八％。

    日本是人次逆差最大國，主要是匯率因素，日客出國成本增加，我國旅客前往旅遊則較划算。今年大阪將辦世界博覽會，觀光署爭取各國旅客途中安排來台旅遊，也至日本舉辦推廣會爭取日客來台。

    觀光順差第一名菲律賓

    順差第一名的菲律賓，是東南亞來台客最多國。副署長林信任分析，菲國經濟發展迅速，直飛台灣航班多也近，加上菲律賓年輕人敢花錢，台灣觀光雙代言人宣傳也在當地奏效，觀光署預計順勢而為，投入更多預算經營。

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