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    教部攜手25校 培育6G資通訊人才

    教育部攜手25所大學培育「下世代行動通訊技術人才」，圖為國立清華大學學生吳霽函（右一）介紹智慧節能數據管理與分析平台。（教育部提供）

    教育部攜手25所大學培育「下世代行動通訊技術人才」，圖為國立清華大學學生吳霽函（右一）介紹智慧節能數據管理與分析平台。（教育部提供）

    2025/02/26 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕對準6G及通訊衛星等前瞻技術，教育部推動「下世代行動通訊技術人才培育計畫」，結合清華等廿五所大專校院，成立智慧節能網路、非地面網路與超高速通訊等三大主題教學聯盟。

    教育部資科司科長張寶儷說明，因應全球行動通訊技術發展，衛星通訊布局及經濟規模已為國際關注焦點，為厚植我國前瞻通訊技術人才，教育部推動該計畫，聚焦提升地面與非地面通訊之跨層次整合教學能量、展示下世代前瞻應用情境，以及推動課程改進、重塑教學質量。

    開發9門尖端技術課程

    廿五所大學目前完成開發九門尖端技術系列課程，並針對國家Pre-6G技術研發布局，發展出十二門前瞻數位化微課程，涵蓋太空產業、低軌衛星物聯網、6G智慧節能技術、人工智慧於B5G／6G通訊網路之應用、可重構智慧表面技術與太赫茲通訊等議題。

    張寶儷表示，聯盟建立七個跨層次系統，整合實作平台，例如呼應智慧節能科技應用，「智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟」發展出「智慧節能數據管理與分析平台」，提供老師教學與學生實際操作運用NB-IoT、LoRa、5G/6G、WiFi等通訊協定，引導學生實作感測、計算和通訊等技術在智慧節能網路的應用。

    此外，計畫建置「B5G智慧校園及智慧醫療行動通訊示範基地」、「邁向永續智慧城市第六代行動通訊網路垂直應用示範基地」，透過工作坊教授B5G開放架構管理平台的開源專案開發，讓學生學習運用開源工具進行專案管理，同時結合AI與物聯網（IoT）技術，引導學生透過基地的專網應用開發與驗證如智慧定位服務，以及應用於校園安全管理、資產追蹤與學生行為分析等場景。

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