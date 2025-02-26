國中會考全國榜首／僑泰高中盧昱君 學測再拿大滿貫

僑泰高中盧昱君（中）完全不碰3C產品，考出六科滿級分全國榜首，校長温順德（左）、導師胡雯俐（右）稱讚超自律。（記者陳建志攝）

2025/02/26 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市僑泰高中學生盧昱君，三年前國中會考就考出積點一一一滿點，是全國榜首，昨天大學學測成績出爐，再度考出六科滿級分、九十級分大滿貫，為了拚出好成績，她每天花十六小時苦讀，高中三年更是自律，完全不使用手機，除課業需要也不碰3C產品，讓自己完全專注在學習，一舉拿下高分，未來考慮朝醫學領域努力。

每天苦讀16小時 3年不碰3C

盧昱君三年前國中會考，考出五科A++、寫作六級分，積點一一一滿點，拿下榜首，上高中後持續努力，高三更是每天都花十六個小時苦讀，還寫下「無愧於心」四字期許自己，不僅在課業上全力衝刺，更以平常心面對挑戰。

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她回憶自己曾在一次模擬考，最拿手的自然科竟掉到十三級分，當時既緊張又難過，所幸找出學習盲點，逐步恢復自信。

盧昱君感謝導師胡雯俐，在求學路上教她許多人生道理，也感謝國文老師鄭美蕙，提醒她寫作盲點，讓她在寫作深度上突飛猛進。

導師胡雯俐對於盧昱君考出滿級分的表現不意外，稱讚她自律，每天跟隨學校步調，自主安排複習進度，更難得的是，高中三年都沒使用手機，除課業需要也不碰3C產品，讓自己專注在學習上，獲高分完全不僥倖。

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